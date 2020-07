Revue de presse Revue de Presse - Samedi 18 juillet 2020

Le Quotidien consacre sa couverture à "une maire dans sa ville". Le journal a suivi Ericka Bareigts durant une journée. Celle qui est devenue la première femme maire de Saint-Denis connaît la ville comme sa poche et est partie à la rencontre de chaque quartier. Une journée faite de rencontre et de souvenir pour l’ancienne ministre à découvrir dans une double page.

"Football masqué" peut-on lire en Une du JIR. Avec la reprise des championnats de football ce week-end, la Ligue réunionnaise de Football (LRF) appelle au civisme des spectateurs. Si le masque n’est pas encore obligatoire dans les stades, la LRF l’imposera toutefois pour accéder en tribune. La ligue souhaite également que l’ARS vienne réaliser une campagne de sensibilisation et pourquoi pas directement des tests de dépistages.

Faits-divers



La presse quotidienne régionale revient sur la vente difficile des anciens locaux du Centre Hospitalier Gabriel Martin à Saint-Paul. L’ancien candidat à la mairie et élu saint-paulois, Claude Moutouallaguin, s’oppose à la vente de l’ancien hôpital en arguant que le site n’appartiendrait pas au CHGM, ce que contexte les avocats adverses. Le tribunal administratif a étudié la question vendredi et devra rendre son verdict d’ici une semaine.

Le Quotidien annonce que le prisonnier qui s’était évadé du CHU de Saint-Pierre jeudi dernier s’est rendu à la police hier. Dans un piteux état, son avocat demande à ce qu’il retourne à l’hôpital et non en prison.

Le quotidien revient également sur la macabre découverte de deux randonneurs à Saint-Denis. Ces derniers ont découvert un corps sans vie dans le fond de la ravine Patates-à-Durand. Toujours non identifiée, la police tente de voir si celui-ci correspond à des disparitions signalées récemment.

Société



Le JIR s’intéresse aux nouvelles conditions qui s’imposent à l’arrivée à La Réunion à partir d’aujourd’hui. À présent, les voyageurs débarquant dans l’île doivent présenter un test Covid-19 négatif effectué 72h avant l’embarquement. Le journal note que les passagers d’un vol en provenance de Mayotte hier avaient vu tous ses passagers respecter ce nouveau protocole.

De son côté, Le Quotidien revient sur l’opération de communication ratée d’Orange à Saint-Denis. L’opérateur a réalisé plusieurs messages publicitaires à la craie dans les rues du chef-lieu. Dénoncé comme pollution visuelle par Extinction Rebellion, la Ville, non informée par la société, a obtenu l’effacement de cette vingtaine de message publicitaire par la société de communication Brand et Consultant, à l’origine du concept.

Le JIR annonce des actions coups de poing des transporteurs la semaine prochaine. Après une réunion de l’intersyndicale vendredi après-midi, les transporteurs ont décidé des actions à mener dans le cadre de la poursuite du chantier de la nouvelle route du littoral. Un point presse lundi matin devra donner les contours de ces actions.





