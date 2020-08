Revue de presse Revue de Presse - Samedi 15 août

Par NP - Publié le Samedi 15 Août 2020 à 07:02 | Lu 558 fois

"Comment le patient zéro a contaminé Saint-Denis" présente le JIR dans son édition du jour. Le journal annonce avoir retracé le parcours de la chaîne de contamination à l’origine du premier cluster de La Réunion. Le patient zéro est arrivé de Marseille pour célébrer son mariage avant d’entrer en contact avec une centaine de personnes, venues de plusieurs communes de l’île, sans gestes barrières. Celui-ci s’est rendu par la suite dans une mosquée pour les festivités de l’Aïd. Il est à présent hospitalisé dans un état sérieux.

L’occasion de rappeler "l’appel au civisme" comme le Quotidien. Avec trois clusters localisés à Saint-Denis et deux autres à Saint-André, la situation de l’île a totalement changé cette semaine, rappelle le journal. Une situation qui alerte l’ARS qui indique que tous « les signaux d’alerte se multiplient ». Sa directrice, Martine Ladoucette, rappelle toutefois que l’île dispose de plus de moyens matériels et d’expériences nationales pour faire face à une éventuelle explosion des cas.

Faits-divers



Le JIR révèle de nouveaux soucis judiciaires pour David Storm, après les plaintes pour viols sur mineurs, le pasteur de l’église « Gospel Miracle » doit à présent faire face une nouvelle plainte pour abus de confiance. Le gourou n’aurait pas apprécié que l’homme de paille qu’il avait placé à la tête de son association mette en place un contrôle des dons. David Storm et sa femme ont donc demandé aux fidèles de faire leurs dons directement sur un autre compte.

Le JIR toujours annonce que Cyrille Hamilcaro est renvoyé en correctionnelle pour l’affaire des fichiers du personnel de la mairie. En juillet 2019, un courrier rappelant les qualités de l’ancien maire, qui va effectuer son retour politique, est envoyé aux employés communaux. En plus du détournement de données personnelles, c’est avec les moyens de la mairie que les lettres ont été postées. Si une secrétaire communale et militante de Cyrille Hamilcaro a été identifiée comme l’auteure de l’envoi, le tribunal devra évaluer le rôle de l’ancien maire dans cette affaire.

Le Quotidien revient sur le jugement d’un Saint-Andréen de 36 ans qui a frappé un pompier en service. Jeudi dernier, l’homme s’était endormi dans son véhicule sur le bas-côté d’une route, alertant les passants qui ont contacté les secours. En état d’ébriété, celui-ci a frappé le pompier qui venait l’aider. Le tribunal l’a condamné à huit mois de prison fermes.

Société



La presse quotidienne régionale revient sur la rentrée scolaire perturbée de lundi prochain. Ainsi, 14 écoles du chef-lieu n’ouvriront pas leurs grilles à la demande d’Ericka Bareigts. Ces établissements sont situés dans les secteurs géographiques des foyers épidémiques détectés ces derniers jours et n’ont pas suffisamment de personnels pour assurer le fonctionnement du service. Les cours seront cependant assurés en distanciel, comme lors du confinement.

La presse revient également sur le soutien financier de la Région à Saint-Benoît. La collectivité régionale va ainsi débourser près de 2 millions d’euros au titre du Plan de relance régional et 2 autres pour le plan Covid. La pyramide inversée va également soutenir financièrement la commune pour un campus de l’IRTS, le développement d’un ZAE à Beaulieu ainsi que d’un deuxième pont sur la rivière des Marsouins.





Publicité Publicité