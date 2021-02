Revue de presse Revue de Presse - Samedi 13 février 2020

« Les Evasan sous haute surveillance » titre le Quotidien. Le journal explique que l’explosion de cas à Mayotte nécessite des évacuations vers La Réunion. Le CHU, qui compte actuellement 22 malades en réanimation, dont 16 viennent de Mayotte, se retrouve sous pression. 39 patients ont débarqué depuis 5 jours. L’ARS se dit toutefois en mesure d’accueillir plus de malades et peut porter se capacité à 118 lits de réanimation.

De son côté, le JIR fait la lumière sur « le boom des coiffeurs clandestins ». Selon le journal, un salon sur 4 ne respecte pas les règles et les salons marron ne cessent d’augmenter. 80% de ces salons de coiffure hors des clous sont des Barber shop qui ne respectent pas les normes d’hygiène et sanitaires. Par GD - Publié le Samedi 13 Février 2021 à 07:03 | Lu 476 fois

Faits-divers



Les journaux reviennent sur la découverte macabre à l’étang du Gol à Saint-Louis. Le corps sans vie d’une femme d’une vingtaine d’années a été découvert. Aucune trace de blessure apparente n’était visible et le décès remontait à quelques heures selon les premières constatations. Les enquêteurs doivent à présent découvrir l’identité de la personne ainsi que les causes de son décès.

La presse régionale revient sur le procès d’un marchand de sommeil à Saint-André. L’homme et sa famille louaient des appartements insalubres à des familles dans le besoin. Il est accusé d’abus de biens sociaux et d’encaisser des loyers marron. Une peine de 5 ans, dont 2 avec sursis, a été requise. Le délibéré sera rendu le 12 mars prochain.

Les journaux reviennent sur la situation de l’association Anticor qui lutte contre la corruption. L’association voit le gouvernement traîner pour lui renouveler son agrément. Peut-être en raison des plaintes déposées contre le ministre de la Justice et d’autres proches du pouvoir. À La Réunion, l’antenne locale est derrière plusieurs procès contre des élus de premier ordre.

Société



Le Quotidien revient sur la première nuit de couvre-feu qui a été respecté dans les 4 communes concernées. Les habitants ont parfaitement respecté les consignes et aucun problème n’a été rencontré par les forces de l’ordre. La question sera de savoir si cette discipline durera dans le temps.

Les journaux locaux reviennent également sur la fermeture des galeries commerciales. Cette mesure impacte 180 boutiques et 1300 salariés. C’est un total de 20 M€ de chiffre d’affaires en moins. Le JIR y voit l’occasion pour les centres-ville de profiter de la situation.

Le JIR s’intéresse à l’explosion de l’absentéisme scolaire depuis l’obligation du port du masque dès 6 ans. Environ 1 000 élèves ne sont pas rendus à l’école cette semaine. Cela représente une augmentation de 30%. Certains parents menacent de déscolariser leurs enfants, tandis que d’autres annoncent poursuivre la lutte pour faire retirer cette mesure.





