Revue de presse Revue de Presse - Samedi 12 septembre 2020

« L’heure est grave » titre le Quotidien dans son édition de ce samedi. Dans son point presse hebdomadaire, le préfet de La Réunion estime que « le temps de la prévention est dépassé ». C’est pourquoi il organise « la riposte » comme le JIR l’indique sur sa une. Jacques Billant a annoncé de nouvelles mesures pour faire face à l’épidémie. Ainsi, le Grand Raid est annulé. Les bars et restaurants fermeront à minuit et les zones où le masque est obligatoire sont élargies. Des renforts en personnel médical sont attendus. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 12 Septembre 2020 à 07:04 | Lu 570 fois

Faits-divers



La presse revient sur le coup médiatique de Jean-Yves Solé devant la cour d’appel. Condamné pour un viol qu’il a toujours nié en 2014, le portois a profité d’une permission pour manifester son innocence avec ses proches. Même s’il doit sortir l’année prochaine, Jean-Yves Solé veut obtenir la révision de son procès afin de laver son honneur.

L’autre grosse affaire traitée par les journaux concerne une femme condamnée pour avoir secoué son bébé. Les faits remontent à 2015, ne supportant pas la séparation avec ex, la femme aurait alors violemment secoué son bébé de neuf mois, provoquant des lésions cérébrales graves et irréversibles. Privé de garde jusqu’en 2019, un autre épisode de violence blesse la petite fille, qu’elle avoue ne pas traiter comme les autres enfants. Elle écope de deux ans de prison, dont un an avec sursis, mais conserve l’autorité parentale.

Le Quotidien revient sur une sordide affaire de séquestration et violences avec actes de barbarie faits par des mineurs. Fin juillet, un adolescent de 16 ans est séquestré et ligoté par 7 autres jeunes. Ces derniers filment la scène et la diffusent sur les réseaux sociaux. Finalement relâché par ses bourreaux, c’est l’hôpital qui préviendra les forces de l’ordre. Deux mineurs ont été mis en examen, un autre relâché et quatre autres sont recherchés.

Société



Le JIR consacre une page à la fin des binômes paritaires au Conseil départemental. Il y a 6 ans, une réforme du scrutin départemental imposait ces « couples, mais 6 ans après, bien peu ont tenu. Les femmes ayant souvent fait les frais de ce fonctionnement et beaucoup ne vont pas se représenter. Toutefois, des binômes vont devoir se reformer avec en ligne de mire les élections régionales.

La presse régionale revient sur le litige au port de Saint-Gilles-les-Bains. La gestion du port avait été transférée de la CCIR au TCO en septembre 2019. LA CCIR a assigné 27 chefs d’entreprises en justice pour non-paiement de loyer, bien que ceux-ci l’aient versé au TCO. Emmanuel Seraphin, le nouveau président du TCO, est venu apporter son soutien aux commerçants.

Le Quotidien revient sur Teros qui va verser l’aide exceptionnelle aux planteurs. C’est la Direction de l’alimentation, de l’aménagement et forêts (DAAF) qui a versé cette aide sur des comptes erronés. Une erreur informatique a ainsi obligé un rappel de fonds. Une situation délicate pour les planteurs. Ainsi, Tereos, qui possède les fichiers à jour, va s’occuper des virements.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur