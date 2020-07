Revue de presse Revue de Presse - Samedi 11 juillet

Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 11 Juillet 2020 à 07:05 | Lu 288 fois

Quel est « le prix de la rentrée scolaire »? C’est la question que se pose le Quotidien dans son édition du jour. Le journal a comparé les prix de 25 fournitures scolaires dans sept points de vente. Ce sont les magasins Leclerc et Carrefour qui offrent les meilleurs tarifs, suivis par la librairie Gérard.

De son côté, le JIR revient sur le Ségur de la Santé en Une et "les soignants pas assez récompensés". Les professionnels de la santé ne s’estiment pas assez récompensés tandis que les syndicats CFDT et FO se félicitent de cet accord.

Faits-divers



La Presse quotidienne régionale revient sur le procès de Wilson Titus et ses complices. Accusé d’être à la tête d’un vaste réseau de stupéfiants, le « caïd du Chaudron » écope de 6 ans de prison fermes. Yohan Isana prend 5 ferme et « Tomtom », le pourvoyeur de colis » se voit condamné à 4 ans de prison avec sursis.

Le Quotidien revient également sur l’affaire de Paul Caro qui échappe à l’enquête pour fraude fiscale. Le propriétaire de l’îlot commerçant des Roches Noires était soupçonné d’avoir extorqué des loyers marron aux gérants pendant des années. Finalement, à la surprise générale, des erreurs de procédure du parquet, l’homme d’affaires ne peut être soupçonné de fraude fiscale.

Le Quotidien revient sur cette affaire particulière de harcèlement au « pipi caca ». Un homme de 39 ans, qui n’a pas supporté la séparation avec son ex et surtout que celle-ci se remette en couple, a harcelé pendant un an les parents du nouvel amoureux. Depuis ce temps, l’homme de 39 ans a harcelé les retraités en envoyant des excréments chez eux. Il a été condamné à 6 mois de prison, dont 4 fermes.

Société



Maurice Gironcel a été élu président de la CINOR. Le maire de Ste-Suzanne avait déjà occupé cette fonction lorsque la présidence était tournante. Il a été élu avec les voix de toutes les équipes municipales, ce qui n’était pas évident au lendemain des élections. Chaque camp se retrouve représenté dans les vice-présidences.

À la CASUD, le scrutin a été moins tranquille. André Thien Ah Koon a été réélu à la tête de l’intercommunalité du sud, mais cela ne s’est pas fait aussi simplement qu’à l’accoutumée. En effet, Patrick Lebreton a proposé sa candidature à la dernière minute. Conséquence, même trois tours pour n’ont pas suffi pour départager les deux candidats. Finalement, le maire du Tampon a été élu, car étant le doyen.

Le Conseil départemental a mis en place son plan de relance post-covid. Celui-ci se compose de 70M€ à court terme et de 500M€ d’investissement à plus long terme. Ces ressources financières proviennent de la recentralisation du RSA demandé par la collectivité, offrant ainsi une marge financière au département.





