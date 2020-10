Revue de presse Revue de Presse - Samedi 10 octobre 2020

Dans son édition de ce samedi, le JIR présente « la carte des 17 nouveaux radars » de l’île. Ceux-ci sont les premiers des 80 qui devront être installés d’ici fin 2021. Ces radars nouvelles générations vont remplacer les 13 radars actuels. Ces radars plus performants ont pour objectif de faire baisser la vitesse tant sur les routes nationales que sur les routes secondaires.

De son côté, le Quotidien s’intéresse à « la machine infernale » que représentent les réseaux sociaux sur nos vies. Si ceux-ci peuvent permettre à certains de vivre des expériences exceptionnelles comme retrouver leur famille, cela peut devenir un cauchemar pour les autres lorsque le cyberharcèlement fait son entrée. Par NP - Publié le Samedi 10 Octobre 2020 à 07:00 | Lu 4311 fois

Faits-divers



La presse régionale revient évidemment sur le procès du clan Sinimalé. Joseph, sa fille Sandra et son gendre Éric Madouré étaient convoqués à la barre pour l’emploi et les privilèges accordés au dernier. Le procureur a requis 3 ans de prison, dont un ferme, et 10 ans d’inégibilité contre l’ancien maire de Saint-Paul.

Les journaux présentent également le procès de 4 revendeurs de tabac chimique. Ces derniers assuraient la vente dans plusieurs secteurs de l’île. 3 d’entre eux ont été condamnés à des peines de prison ferme.

Enfin, les journaux s’intéressent à une histoire de vengeance personnelle. Un homme a tenté de faire assassiner son ancienne maîtresse. L’octogénaire avait payé son ami afin qu’il renverse la victime avec son véhicule. Le commanditaire a été mis en examen pour association de malfaiteurs et son comparse a été placé sous le statut de témoin assisté.

Société



Le tribunal administratif a confirmé l’élection d’André Thien-Ah-Koon à la présidence de la CASUD. Au bout d’une élection rocambolesque, le maire du Tampon avait été élu au bénéfice de l’âge à la place de Patrick Lebreton. Les opposants avaient donc déposé un recours collectif, dénonçant des irrégularités, ce qu’a refusé le tribunal.

La presse régionale revient sur les élections du centre de gestion qui ne devrait pas avoir beaucoup de suspense. Une seule liste a été présentée. Il s’agit d’une liste d’union entre Juliana M’Doihoma et Maurice Gironcel. L’objectif de cette liste est d’assurer une gouvernance partagée. Le vote doit se dérouler le 28 octobre prochain.

Le Quotidien fête également les 10 ans du POP. Le Projet ordinateur portable reprend cette année malgré un retard dû à la crise sanitaire.