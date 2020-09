Revue de presse Revue de Presse - Mercredi 9 septembre 2020

Par Christelle Boyer - Publié le Mercredi 9 Septembre 2020 à 07:06 | Lu 315 fois

"Didier Robert renvoyé en correctionnelle", à la Une du Quotidien. Le président de Région sera jugé en novembre prochain dans l’affaire des salaires de la SPL des Musées Régionaux. Un procès après "deux ans d’enquête pour détournement de fonds publics et recel de détournement de fonds public" , explique le journal.



Le JIR revient sur les préparatifs du CHU pour faire face à l’augmentation rapide du nombre de malades du Covid-19. "Le CHU attend la vague", titre le journal qui indique qu’en cas de saturation des services hospitaliers, des évacuations sanitaires vers la métropole pourront avoir lieu.

Faits divers



Un homme s’est introduit dans l’appartement d’une octogénaire dans la nuit de samedi et dimanche à St-Denis. Le cambrioleur s’est rapidement mué en agresseur sexuel. La victime bâillonnée s’est débattue et a alerté les voisins, relatent vos deux journaux. L’homme déjà connu pour des faits similaires a été placé en garde a vue. Il devrait être jugé ce mercredi.



Un jeune homme de 23 ans est porté disparu depuis vendredi dernier. Robin Irrasambe de type cafre, 1m70, 48kg portait un jogging noir, un t-shirt bleu marine de l’OL quand il a quitté le GHER.



Les policiers sont intervenus hier après-midi dans le quartier du Bas de la Rivière pour interpeller un trafiquant présumé de cannabis. 3,5 kg de marchandises ont été découverts chez le producteur de skunk.



Politique



Didier Robert a hier présenté le protocole qui doit relancer le chantier de la NRL. "Une magnifique victoire!" cite le JIR et le Quotidien. Le président de Région "s’est expliqué défendant ses choix" alors que la reprise du chantier est prévue pour le 15 septembre.