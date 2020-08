Revue de presse Revue de Presse - Mercredi 5 août 2020

Par Christelle Boyer - Publié le Mercredi 5 Août 2020 à 06:56 | Lu 632 fois

La rentrée scolaire se fera "Le 17 août, sauf si…" à la Une du Quotidien. La situation sanitaire pourrait peser sur le retour en classe de 200 000 élèves si elle venait à se dégrader. Pour la nouvelle rectrice Chantal Manès-Bonnisseau, le respect des gestes barrières dont le port du masque est essentiel.



Depuis le 20 juillet, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics clos. "Trois bars sanctionnés à Saint-Pierre", indique le JIR. Pour les patrons de bars et restaurants, la responsabilité des clients est également en jeu.

Faits divers



Deux hommes ont été placés en garde à vue et seront déférés ce mercredi soupçonnés d’être impliqués dans des cambriolages de plusieurs stations service dans l’île. Durant ces vols nocturnes, plusieurs dizaines de milliers d’euros ont été volés.



Deux jeunes hommes seront jugés ce mercredi en comparution immédiate pour vol avec arme. Munis de couteaux il s’en sont pris à un homme qui retirait de l’argent dans un gabier de Quartier Français début juin dernier.



Une cagnotte en ligne a été lancée par les proches du jeune Réunionnais de 28 ans décédé vendredi lors d’un accident de la route à Chenôve. Julien Bavanesing allait être papa.

Société



Les sociétés de transport public réclament un soutien pour faire face à la baisse de fréquentation sur les lignes de bus. Elles estiment leur perte de chiffre d’affaires à plus de 10 millions d’euros d’ici fin 2020. "Semittel, Semto, SEM Estival et Sodiparc demandent un rendez-vous à Sébastien Lecornu lors de son séjour prévu du 17 au 20 août sur notre île", indique le JIR.



Après l’ananas hier, Le Quotidien s’intéresse ce mercredi à la fraise. "Un fruit fragile qui demande une certaine technicité, pour un prix public assez élevé". Les sociétés de transport public réclament un soutien pour faire face à la baisse de fréquentation sur les lignes de bus. Elles estiment leur perte de chiffre d’affaires à plus de 10 millions d’euros d’ici fin 2020. "Semittel, Semto, SEM Estival et Sodiparc demandent un rendez-vous à Sébastien Lecornu lors de son séjour prévu du 17 au 20 août sur notre île", indique le JIR.Après l’ananas hier, Le Quotidien s’intéresse ce mercredi à la fraise. "Un fruit fragile qui demande une certaine technicité, pour un prix public assez élevé".





Publicité Publicité