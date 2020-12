Revue de presse Revue de Presse - Mercredi 30 décembre 2020

« Vaccin : Pourquoi les gramounes hésitent » titre le JIR ce mercredi. Alors que la campagne de vaccination contre la Covid va commencer prochainement sur l’île, de nombreuses personnes âgées ne souhaitent pas se faire vacciner. Selon la fondation du Père Favron, seuls 60% des résidents d’EHPAD sont prêt à le faire. C’est souvent les familles qui s’opposent à cela.

« La Réunion sur un plateau » annonce le Quotidien sur sa Une. Le journal fait référence à la série policière OPJ Pacifique qui vient tourner dans l’île en raison de la crise sanitaire. Un choix de la production dictée par les compétences artistiques et techniques présente localement. Une preuve que La Réunion tend à devenir une terre de tournage grâce au travail de l’Agence Film Réunion depuis plusieurs années. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 30 Décembre 2020 à 06:51 | Lu 341 fois

Faits-divers



Le JIR évoque la fin des opérations de recherche en mer concernant le corps à la dérive aperçu dimanche. La forte houle a empêché les secours d’intervenir et la journée d’hier n’a pas permis de retrouver le corps. La gendarmerie va à présent se concentrer sur la partie terrestre pour son enquête. Les proches de Clarisse Duchemann, portée disparue depuis le 24 décembre, sont toujours présents sur les lieux.

Le Quotidien diffuse le message de prévention du CHU concernant l’usage des feux d’artifice. L’hôpital a indiqué qu’une personne avait perdu un oeil durant les fêtes de Noël. Le CHU rappelle que de nombreux accidents arrivent pendant les fêtes en raison des pétards, mais pas uniquement, et donne les bons gestes à faire.

Le Quotidien rapporte également la découverte macabre à Sainte-Marie. Un corps a été découvert dans le lit de la rivière Bras-Sec. D’importants moyens ont été déployés afin de récupérer le corps. L’enquête est encours pour identifier la personne et connaître les raisons de sa mort.

Société



La presse régionale donne les chiffres de l’INSEE concernant le recensement de 2018. La Réunion compte actuellement 856 000 habitants, un chiffre en augmentation grâce un solde naturel positif. Toutefois, ces augmentations sont différentes selon les microrégions. L’étude démontre également qu’il y a plus de départs que d’arrivées sur l’île.

Le JIR rappelle les recommandations pour le réveillon du Nouvel An. L’interdiction des rassemblements sur la voie publique ne permettra d’accéder aux plages. Le nombre de personnes doit également être limité. Les établissements devront fermer leur porte à minuit et demi.

Les journaux dressent le bilan de l’exposition-vente pour l’opération Kéré. Au total, 16 700€ ont être récolté grâce à la soixantaine d’artistes qui ont mis leurs oeuvres en vente.





Publicité Publicité