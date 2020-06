Revue de presse Revue de Presse - Mercredi 3 juin

Par Christelle Boyer - Publié le Mercredi 3 Juin 2020 à 06:57 | Lu 281 fois

La garde à vue de Sandra, Joseph Sinimalé et son gendre, Eric Madouré, s’affiche à la Une de la presse écrite. "Embauches et promotion en famille", titre le JIR qui relate dans quelles conditions l’ascenseur familial a fonctionné.



"Garde à vue entre deux tours", note le Quotidien qui rappelle également que père et fille s’affrontent aux municipales mais ont été réunis hier à la gendarmerie.

Faits divers



Depuis hier, Ruddy Nivarosa est jugé pour avoir frappé mortellement Franck Saurat. En décembre 2018, le jeune homme a frappé en pleine tête la victime d'un coup de poing à la tête, pensant son père en danger pour une histoire de place de parking.



Les acteurs d’un trafic de résine de cannabis entre la métropole et La Réunion ont, hier, été condamnés à des peines allant de 6 mois de sursis à un an ferme, indique le Quotidien.



Un entrepôt de meubles a brûlé hier en fin d’après-midi à St-Louis. Un important dispositif de pompiers a été déployé. Des familles ont été évacuées. Une femme a été légèrement intoxiquée.



Société



Vos deux journaux se sont rendus chez des restaurateurs pour les premiers repas servis depuis 3 mois de crise sanitaire. "L’euphorie de la reprise", rapporte le Quotidien.



Municipales



Les candidats qualifiés pour le second tour des municipales ont hier déposé leur liste à la préfecture. "Ne vous inquiétez pas. Je ne me sens pas seul", confie-t-il. Didier Robert pourrait recevoir le soutien officiel de la direction nationale de "Les Républicains", indique le JIR.