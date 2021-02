Revue de presse Revue de Presse - Mercredi 3 février 2021

« L’affaire qui plombe Olivier Hoarau » titre le JIR. Le journal consacre une double page à cette garde à vue aux conséquences politiques majeures. Le maire du Port et son premier adjoint sont soupçonnés de faits de corruption en lien avec le marché d’extension du centre commercial Cap Sacré-Coeur. Interrogés par les enquêteurs, ils sont toujours en garde à vue actuellement. Une affaire qui risque d’avoir des conséquences sur la candidature d’Olivier Hoarau aux régionales.

« Une nuit en garde à vue » préfère titrer le Quotidien sur cette affaire. Le journal retrace le fil de cette journée qui a conduit l’édile au commissariat. Les soupçons se portent sur le versement de plusieurs dizaines de milliers d’euros à des associations de la ville, mais également sur le versement d’argent du premier adjoint au maire. Seule la femme du premier adjoint a pu quitter le commissariat Malartic hier soir. Par GD - Publié le Mercredi 3 Février 2021 à 06:52 | Lu 429 fois

Faits-divers



Les journaux reviennent sur le décès d’un jeune soldat réunionnais en métropole. Alors qu’il séjournait à Laval avec un ami, une altercation aurait eu lieu dans une cage d’escalier avec un groupe de jeunes. C’est là qu’il a reçu un coup de couteau fatal. Le suspect a été placé en garde à vue. Le corps du jeune homme doit être rapatrié dans l’île.

La police recherche toujours l’homme soupçonné d’avoir poignardé sa compagne lundi à la Rivière Saint-Louis annonce la presse régionale. L’homme de 71 ans n’a toujours pas été retrouvé et la gendarmerie lance un appel à témoin. La victime, dont le pronostic vital était engagé, est désormais hors de danger.

Les journaux reviennent sur le procès pour le meurtre de Julian Robert qui doit s’achever aujourd’hui. Les versions des deux accusés ne concordent actuellement pas, sauf pour accuser la victime d’avoir été à l’initiative de la bagarre mortelle. Le verdict est attendu dans la journée.

Société



Le Quotidien revient sur la contestation des dernières élections professionnelles du CHU. Des suspicions portent sur le vote électronique qui a servi au scrutin. La Fédération autonome de la fonction publique (FAFPH), arrivée loin derrière les autres syndicats, conteste l’élection électronique. Le Conseil d’État se penche donc sur le dossier.

Les journaux s’intéressent au jeu « love game » inventé au lycée de Vue-Belle. Ce dernier étant longtemps surnommé le « lycée 9 mois » en raison du fort nombre d’élèves tombant enceintes. Le corps pédagogique a donc créé un jeu de société pédagogique pour faire de la prévention. Un beau succès puisque le nombre de grossesses a été divisé par 5 en 10 ans.

Le Quotidien consacre une interview à Alain Domercq, le président du Conseil interrégional de l’ordre des médecins. Celui-ci préconise de renforcer les contrôles à l’aéroport et dans le suivi des voyageurs pour éviter aux variants de la Covid de rentrer trop facilement dans l’île. Le médecin fait également la promotion du vaccin.