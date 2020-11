Revue de presse Revue de Presse - Mercredi 25 novembre 2020

Par Christelle Boyer - Publié le Mercredi 25 Novembre 2020

"La taxe explose", à la Une du Quotidien. Hier, le Sénat a rejeté l’amendement de Viviane Malet demandant le gel de la taxe générale sur les activités polluantes. Viviane Malet ni Nassimah Dindar co-signataire ne se trouvaient au Palais du Luxembourg au moment du vote, note le journal. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères risque donc d'augmenter.



Avec la crise sanitaire, le télétravail gagne du terrain. "La révolution dans les entreprises", titre le JIR qui a interrogé patronat et syndicats sur la mise en place d’un accord national interprofessionnel; le "Medef et la CPME réticents".

Faits divers



Dans la nuit de lundi à mardi, un accident mortel s’est produit à Boucan Canot. Un Tamponnais de 24 ans est décédé, indique le Quotidien. 5 personnes se trouvaient à bord du véhicule. Le conducteur a confié s’être assoupi, note le JIR.



Le procès des trois accusés du meurtre de Jean-Dany Mussard se poursuit ce mercredi. Hier, Christopher N a nié avoir porté les coups mortels.



Hier, les rue de l’Etang-Salé les bains ont été envahies par les militaires. Lors de cet exercice grandeur nature, le 2e RPIMA a mené l’opération. Sur terre, en mer et par les airs... la 1ere compagnie a débarqué au dessus de la forêt de l’Etang-Salé.



Société



10 cas positifs ont été enregistrés dans le cluster déclaré au CHU Nord. Une situation qui pèse sur le personnel soignant "à bout de forces", livre Force Ouvrière au JIR. La direction du CHU souligne que des espaces ont été aménagés pour respecter la distanciation physique.



L’Assemblée nationale a donné son feu vert à la proposition de loi prévoyant de pénaliser la diffusion malveillante de l’image des policiers. Plusieurs organisations syndicales mais aussi des citoyens se sont rassemblés dans le même temps à St-Denis et St-Pierre pour "protester contre ces dispositions liberticides", écrit le Quotidien.





