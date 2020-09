Revue de presse Revue de Presse - Mardi 8 septembre 2020

Par Christelle Boyer - Publié le Mardi 8 Septembre 2020 à 07:00 | Lu 594 fois

Face à la circulation active du Covid-19, les autorités sanitaires se préparent à une flambée des hospitalisations. Alors qu’il faudrait 128 à 185 lits, 95 sont disponibles. "Réanimation : le calme avant la tempête ?", à la Une du Quotidien.



Le Grand Raid va-t-il se jouer cette année? Avec le passage en zone rouge, "de nombreuses incertitudes planent", note le JIR qui renomme la course "la Diagonale des flous".

Faits divers



Un jeune SDF a été interpellé pour s’être introduit dans les appartements privés du préfet. L’intrus s’est baigné dans la piscine, s’est prélassé dans la chambre des invités avant de répondre aux agents de la sécurité qu’il était le préfet en personne. L’homme déjà connu de la justice pour des faits de violence notamment a été placé en garde à vue puis interné en service psychiatrique, relate le Quotidien.



Un Portois de 25 ans a, hier, été condamné à 4 ans de prison ferme. L’homme a blessé un gendarme en le trainant sur plusieurs mètres en juillet dernier à St-Paul. Une sentence prononcée face "aux explications invraisemblables du prévenu", indiquent vos deux journaux.



La famille de Mathieu Caizergues, disparu depuis juin 2017, "demande de nouvelles investigations", écrit le Quotidien. La chambre de l’instruction se prononcera ce mardi en appel.

Politique



"Les surcoûts, les retards et l’incertitude sur la suite". L’opposition régionale s’est réunie hier, à la vieille de la commission permanente, pour fustiger le chantier de la Nouvelle route du Littoral, rapporte le Quotidien.



"Les secrets" du bois de pêche marron révélés dans le JIR. Une étude réunionnaise a démontré les propriétés antiseptiques de la plante endémique et inscrite à la pharmacopée française.