Revue de presse Revue de Presse - Mardi 7 juillet 2020

Par Christelle Boyer - Publié le Mardi 7 Juillet 2020 à 06:57 | Lu 291 fois

Le remaniement ministériel marque l’actualité. L’ancien chargé des collectivités territoriales et l’ex-ministre des Outre-mer s’affichent à la une du Quotidien, "Sébastien Lecornu aux Outre-mer. Girardin à la mer". Le journal dresse un bilan d’une "Girardin ‘courageuse’ mais ‘seule’ " et voit Lecornu "en terre connu à La Réunion".



"Un gouvernement de relance", à la Une du JIR qui annonce deux surprises: Roselyne Bachelot à la Culture et l'avocat Eric Dupond-Moretti à la Justice. Le journal a également remarqué la présence de Nicolas Revel à la direction du cabinet du Premier ministre. L’homme est l’origine de l’enquête sur l’Aurar à La Réunion.

Faits divers



La cour criminelle a commencé, hier, à se pencher sur le conflit mortel entre deux agriculteurs. Le 2 février 2018, Cédric Raminaguin a frappé à coups de flexible de tracteur son voisin de 63 ans. 20 ans de réclusion ont été requis. Le verdict est attendu ce mardi.



Un Dionysien d’une quarantaine d’années a, hier, été condamné à 2 ans de prison dont 6 mois avec sursis pour avoir frappé à plusieurs reprises son propriétaire avec un poing américain.



"Rien ne va plus entre le président du SDIS, Hermann Rifosta, et le directeur, le contrôleur général Hervé Berthouin", indique le JIR. Plusieurs décisions stratégiques ont été prises sans l’aval de ce dernier.

Société



L’assignation de l’agence Massilia Voyages contre la Région prend un nouveau tournant. Le rapporteur public a soulevé la compétence de la collectivité à financer la continuité territoriale, explique le Quotidien.



La communauté médicale reste en alerte avec la remontée des cas de Covid-19. " Si les chiffres continuent d'augmenter cette semaine, alors oui nous pourrons dire que La Réunion entre dans une deuxième phase de l’épidémie", alerte dans le JIR le professeur Bertrand Guihard, chef de service du Samu et des urgences du CHU nord.