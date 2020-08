Revue de presse Revue de Presse - Mardi 4 août 2020

Par Christelle Boyer - Publié le Mardi 4 Août 2020 à 07:00 | Lu 516 fois

Face aux violences conjugales, le secret médical pourra être levé. Une proposition de loi a été adoptée récemment par le parlement. "Parler pour protéger", une bonne nouvelle pour les associations, un cas de conscience pour les médecins à la Une du Quotidien.



Le JIR consacre sa Une au chômage des jeunes. "Une rentrée difficile", prévient le journal. Les entreprises ayant à subir notamment la crise économique qui a suivi la crise sanitaire, les embauches seront plus rares.

Faits divers



Un homme de 60 ans, accusé d’avoir menacé un vigile et des policiers sur les réseaux sociaux restera en prison jusqu’à son procès prévu pour le 4 septembre prochain. Son casier judiciaire et ses 27 mentions ont pesé dans la balance, rapportent vos deux journaux.



Une voiture a fait une sortie de route mortelle vendredi dernier à Chenôve dans la Côte d’Or. Deux jeunes hommes d’origine réunionnaise s’y trouvaient. Le passager est décédé. Une enquête est ouverte et les résultats des tests de stupéfiants sont attendus, relate le Quotidien.



Trois randonneurs ont été secourus par le PGHM hier. Les militaires sont intervenus dans les cirques de Mafate et Cilaos pour un traumatisme crânien notamment, indique le JIR.



Politique



Les législatives partielles dans la deuxième circonscription se préparent, Huguette Bello élue maire de St-Paul. A gauche comme à droite "de nouvelles ambitions pointent", note le JIR.



Société



Le Quotidien consacre une double page à l’ananas. Le journal a suivi un planteur en ce début de saison mitigé.





