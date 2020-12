Revue de presse Revue de Presse - Mardi 29 décembre 2020

« C’est complet! » indique le JIR sur sa Une. Le journal fait référence aux hôtels qui affichent un taux de remplissage exceptionnel pour les fêtes. Après une année plus que difficile, les hôtels de la côte ouest font le plein avec les touristes, mais également les Réunionnais qui ne peuvent pas voyager. Une situation parfois compliquée pour les établissements qui doivent jongler avec les mesures sanitaires. Les professionnels admettent toutefois que le remplissage ne sera que de 50% cette année et n’ont de visibilité que jusqu’au mois de janvier.

« La chasse au gaspi est ouverte », peut-on lire sur la couverture du Quotidien. Le journal présente les nouvelles mesures anti-gaspillage qui entreront en application le 1er janvier. Ains, les produits vendus devront afficher un indice de réparabilité, faciliter la réparation et favoriser les pièces détachées d'occasions et donner des informations sur les mises à jour. Cette date marquera également la fin des barquettes en plastiques. Des mesures bien accueillies par les associations, mais qui restent insuffisantes selon elles.

Faits-divers



La presse régionale revient sur la condamnation des frères producteurs de zamal. Deux sur trois ont été condamnés à de la prison ferme tandis que le plus jeune écope du sursis. Une quatrième personne, associé et chauffeur du trafic, a également été condamnée. La petite équipe avait développé un vrai réseau à partir de leur lieu de production à Sainte-Anne. Tous ont minimisé les faits et leurs rôles, ce qui n’a pas convaincu le juge.

Les journaux reviennent également sur la mise en examen pour homicide involontaire du conducteur qui a mortellement fauché un autostoppeur dans la nuit de samedi à dimanche. L’homme a demandé un délai pour préparer sa défense. Déjà connu de la justice pour des délits routiers, il n’avait plus de permis. Il sera jugé le 31 décembre et reste en détention provisoire.

La presse revient sur les cas de noyade de ces derniers jours. Hier, un adolescent de 12 ans s’est noyé à L’Étang-Salé où il pratiquait le bodyboard. À Saint-Joseph les secours n’ont pas réussi à récupérer le corps flottant depuis dimanche. Les soupçons se portent sur Clara Duchemann, une quadragénaire disparue depuis le 24 décembre.

Société



Le JIR consacre un article aux difficultés actuelles du SDIS 974. Les soldats du feu ont des difficultés à pouvoir assurer leurs missions avec un grand de véhicules indisponible. Une situation incompréhensible puisque le parc a été rajeuni ces dernières années. La direction qui assure l’intérim estime de son côté qui n’y a pas d’altération des services.

Le Quotidien indique que la campagne de vaccination contre la Covid se met en place sur l’île. Un super-congélateur est arrivé hier sur l’île. Une arrivée discrète pour assurer la sécurité de la campagne, qui devrait débuter dans quelques semaines.

Le Quotidien revient également sur les nouvelles de l’aéroport Roland-Garros qui entrent en vigueur aujourd’hui. En raison de la forte affluence attendue, seuls les passagers pourront avoir accès aux banques d’enregistrement. Des annonces pour inviter les passagers à se faire tester sont diffusées et des caméras installées.