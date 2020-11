Revue de presse Revue de Presse - Mardi 24 novembre 2020

Les dons d’ovocytes et de spermatozïdes se font de plus en plus rares à La Réunion. Une soixantaine de couples receveurs sont en attente, indique le JIR. "Les stocks sont vides", à la Une du journal qui livre le témoignage d’un couple et d’un donneur.



Un "Flamboyant père Noël" à la Une du Quotidien. Le nouvel ouvrage de Fabienne Jonca et Iloë "sublime cette fin d’année qui en a tant besoin". Publié aux éditions Atelier des nomades, le livre est issu d’une collaboration entre La Réunion et Maurice.

Faits divers



125kg de cannabis ont été saisis par les douanes mercredi dernier à la Petite-France. Depuis 7 ans, une famille d’agriculteurs fournissait en zamal un commanditaire pour le marché mauricien. Le maraîcher a été condamné à 3 ans de prison dont 1 ferme, 20 000 euros d’amende et 80 000 euros d’amende douanière, relate le JIR.



Une convention a été signée entre la Caf et les procureurs du tribunal judiciaire de St-Denis et St-Pierre. L’objectif est de lutter contre les fraudes aux prestation sociales sans oublier le droit à l’erreur, note le Quotidien.



Le JIR s’est rendu à une soirée pousse et sono vendredi soir sur le parking de Run Market à Duparc. Des rassemblements qui excèdent les riverains. "On ne dort plus", confie l’un d’entre-eux. Une pétition a été lancée.

Société



L’Institut de recherche et de développement a publié une expertise collective sur l’alimentation des ultramarins. Trois profils du mangeur réunionnais ont été définis, explique le JIR. Le riz tient évidement un place importante dans l’alimentation des Réunionnais mais aussi le sucre et pas assez de fruits.



Le diagnostic archéologique sur l’emprise du futur chantier Néo vient de se terminer, indique le Quotidien. Selon les archéologues, les restes du port de St-Denis sont l’une des "découvertes majeures".





