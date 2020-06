Revue de presse Revue de Presse - Mardi 2 juin

Par Christelle Boyer - Publié le Mardi 2 Juin 2020 à 06:48 | Lu 476 fois

Le Quotidien consacre sa Une au transport aérien. Avec le confinement et l’annulation de milliers de vols, les contentieux entre passagers et compagnies aériennes explosent. "Les passagers déboussolés", titre le journal.



Les restaurants et bars ouvrent ce mardi. "Enfin à table !", se réjouit le JIR. Une reprise des services encadrée par un protocole sanitaire très strict.

Faits divers



Un homme a été grièvement blessé au couteau samedi soir au Moufia dans un règlement de compte, indique le Quotidien. L’agresseur présumé a été placé en garde à vue.



Une prostituée a été attaquée par les chiens de son client alors qu’elle avait rendez-vous à son domicile. La victime a été mordue au bras, au dos et au visage, raconte le Quotidien.



Les forces de l’ordre ont, ce week-end de Pentecôte, mené des opérations anti-rodéo au cours desquelles 479 infractions ont été relevées.

Municipales



Le JIR dévoile la stratégie de Thierry Robert. "Je préfère voir le maire sortant gagner de façon éphémère et de courte durée plutôt que de légaliser l'élection et de le voir élu pour six ans", a déclaré l’ancien maire de St-Leu, soutien de Sylvie Comorassamy qu’il a convaincu de se désister. Ses colistiers en colère s’expriment dans le Quotidien.



"Nassimah Dindar choisit Ericka Bareigts". La sénatrice reconnait que "ses émotions" ont guidé son choix, indique le Quotidien. "C’est devenu une marque de fabrique. Un coup à droite, un coup à gauche", écrit le JIR.