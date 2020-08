Revue de presse Revue de Presse - Lundi 3 août 2020

Par Christelle Boyer - Publié le Lundi 3 Août 2020 à 07:02 | Lu 241 fois

La semaine dernière, les députés ont adopté le texte de loi qui autorise la PMA pour toutes. A cette occasion, le Quotidien livre le témoignage de Fanny et Mélissa deux mamans d’un petit garçon. "Une avancée mais encore un long chemin à parcourir", soulignent les deux femmes. "Le bonheur d’une famille", à retrouver à la Une du journal.



" 100% bio et local, est-ce possible?" , questionne le JIR. Une "utopie vertueuse" pour Frédéric Vienne président de la Chambre d’agriculture, "une utopie réaliste" assure le Collectif Oasis Réunion.

Faits divers



Un homme, pris en flagrant délit de violences conjugales, a été placé en garde à vue hier au Chaudron. Pour le maitriser, les forces de l’ordre ont dû avoir recours au taser.



Les policiers du Port sont intervenus hier au Temple Pandialé. Une querelle entre des familles de l’association gérante du lieu de culte "s’étale désormais sur la place publique", écrit le Quotidien.



A St-André, des projecteurs du temple du Colosse branchés sur le réseau électrique communal ont fait polémique. Un courrier a été envoyé à l’association pour procéder au changement de raccordement. "Je ne vais pas le mettre dans le fénoir", a rassuré le maire Joé Bédier rapporte le JIR.



Société



Le Quotidien consacre un portrait à un agriculteur spécialisé dans la culture des brèdes. Installé dans les hauts de la Bretagne, Roberto Payet "est revenu à une culture raisonnable et raisonnée".



