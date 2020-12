Revue de presse Revue de Presse - Lundi 28 décembre 2020

"La campagne est lancée" pour le vaccin contre la Covid, annonce le JIR sur sa couverture. Le journal revient sur la campagne de vaccination française qui a débuté hier dans le pays. La première étape va consister à vacciner 1 million de personnes d’ici fin février et 15 millions d’ici l’été. Concernant La Réunion, aucune date n’est encore fixée, mais les congélateurs pour stocker les vaccins arrivent aujourd’hui dans l’île.

"À peine déballés, déjà échangés", peut-on lire en Une du Quotidien. Le journal consacre un dossier sur ces cadeaux qui n’ont pas récolté le succès escompté et qui doivent être échangés. Une situation que les commerçants connaissent bien et qui va les occuper pour les prochains jours. Il n’y a toutefois aucune règle précise à ce sujet, chaque magasin disposant de sa propre politique de retour. Par NP - Publié le Lundi 28 Décembre 2020 à 06:51 | Lu 401 fois

Faits-divers



La presse quotidienne régionale revient sur le corps repéré au large de Saint-Joseph hier. Dans la matinée, d’importants moyens ont été déployés pour tenter de récupérer le corps en vain. Les conditions météorologiques et notamment la force des vagues ont empêché de repêcher le corps. Les recherches doivent reprendre aujourd’hui. Si aucune confirmation n’est établie actuellement, les soupçons se portent sur Clarisse Duchemann, une quadragénaire qui a disparu depuis le 24 décembre.

Le conducteur ayant mortellement fauché un piéton dans la nuit de samedi à dimanche doit être présenté au tribunal ce lundi, indique le Quotidien. Le conducteur âgé de 43 ans a commis un délit de fuite et avait été recherché toute la journée avant d’être interpellé. Il conduisait sans permis. Malheureusement, l’arrestation tardive n’a pas permis de savoir si le conducteur était sous l’empire de l’alcool.

Les journaux reviennent également sur la journée chargée du PGHM. Entre chute d’arbre et accidents de randonnée, les secours de haute montagne n’ont pas chaumé ce dimanche.

Société



Le JIR consacre un article sur l’absence d’assurance des propriétaires en outremer. Alors que le taux d’assurance multirisque des propriétaires avoisine les 100% en métropole, il n’est que de 68% dans les territoires ultramarins, même si un phénomène de rattrapage est en cours depuis 2010. Cette différence ne provient pas d’un écart de prix significatif, mais bien d’une absence d’obligation ou d’impossibilité de le faire pour les propriétaires.

De son côté, le Quotidien consacre un article aux remèdes contre les lendemains de fêtes difficiles. Avec les repas copieux de cette période, les tisanes sur les marchés forains ont fort à faire. Entre ballonnements ou migraines, les tisanes proposent des solutions naturelles pour contrer les abus de fin d’année.

Enfin, le JIR revient sur les nouvelles règles qui seront mises en place demain à l’aéroport. Pour faire face à la première vague de départ des vacanciers, l’aéroport Roland Garos va modifier son fonctionnement. Seuls les passagers munis d’un billet pourront se rendre dans la zone d’enregistrement. Pour les arrivées, deux caméras thermiques ont été installées afin de détecter les passagers présentant une température corporelle élevée.





