Revue de Presse - Lundi 23 novembre 2020

Lundi 23 Novembre 2020

Vos deux journaux consacrent leur Une à la ressource en eau. "Toujours aussi sec" pour le Quotidien qui s’intéresse à la pénurie. A compter de demain, l’usage de l’eau sera restreint dans 10 communes.



La sécheresse vient s’ajouter à l’état des cours d’eau qui régresse. Seul 8 % sont considérés comme "en bon état écologique", indique le JIR. Pollution, braconnage…"Alerte sur les rivières", titre le journal.

Faits divers



Un jeune scootériste est décédé dans la nuit de samedi à dimanche à Ste-Suzanne. Le troisième accident mortel en une semaine, note le Quotidien. "Les forces de l’ordre renforcent les opérations de sécurité routière".



Trois Bénédictins vont être jugés pour meurtre aggravé à partir de mardi devant la cour d’assises. En décembre 2017, ils s’en sont pris à Jean-Dany Mussard dans un "effroyable passage à tabac", relate le JIR.



Deux jeunes de St-Louis seront jugés ce lundi pour avoir dégradé les locaux de la Poste et mis le feu à une poubelle. Des délits routiers leur sont également reprochés.

Société



La taxe d’enlèvement des ordures ménagères doit augmenter d’ici 2025. "Une forte hausse" prévue par l’Etat pour inciter à réduire l’enfouissement, rappelle le Quotidien. Les senatrices Viviane Malet et Nassimah Dindar ont déposé un amendement "afin de geler cette augmentation pendant quatre ans".



Politique



Cyrille Melchior est l’invité de l’interview politique du JIR. Le président du Département a annoncé son intention de rempiler pour un nouveau mandat. "J’ai des soutiens et un bilan qui parle pour moi".





