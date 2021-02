Revue de presse Revue de Presse - Lundi 1er février 2020

Le Quotidien évoque « le coup de chaud des motards » sur sa Une. Le journal revient sur l’interdiction pour les motards de remonter les files. La pratique ne sera pas intégrée au Code de la route. Pourtant, une expérimentation avec été effectué dans 11 départements, se révélant être un échec. Une situation qui énerve les conducteurs de deux roues qui vont devoir faire avec la chaleur et les embouteillages.

De son côté, le JIR consacre sa couverture à un fait de société : « Comment vivre avec 500€ ». Le journal s’intéresse à cette vie de pauvreté qui va toucher un million de personnes supplémentaires en France du à la crise Covid. Une plongée au coeur de la précarité. Par GD - Publié le Lundi 1 Février 2021 à 07:19 | Lu 857 fois

Faits-divers



Le Quotidien et Zinfos974 vous révèlent ce matin que le fils de Joé Bédier va être convoqué en début de semaine concernant la bagarre qui s’est déroulée en début de mois. Le parquet s’intéresse à lui et le soupçonne d’être à l’origine de la rixe qui a secoué l’île et qui a défrayé la chronique.

Les journaux reviennent sur l’accident mortel à Îlet à Furcy. Un motard de 36 ans a fait une chute mortelle alors qu’il faisait une sortie avec des amis motards.

Le JIR revient sur la course dangereuse d’un 4x4 à Saint-Pierre. Dans la nuit de vendredi à samedi. Un homme en état de décompensation médicamenteuse et en pleine crise de paranoïa a pris son véhicule pour foncer sur les autres automobilistes. Il a même percuté le véhicule de police venu l’intercepter. L’homme doit être entendu prochainement pour violences volontaires avec arme par destination.

Société



Le JIR consacre un article aux recours intentés suite au second tour des élections municipales. Les 9 et 15 février prochain, le tribunal administratif va devoir se pencher sur 18 recours. C’est la mairie de L’Etang-Salé qui en compte le plus avec pas moins de 6 recours, suivi par Saint-Pierre (5) et Saint-Leu (3) qui complète ce podium.

Le Quotidien revient sur le baromètre de l’Ordre des experts-comptables qui estiment que La Réunion est la région française, avec la Normandie, où les entreprises ont enregistré la plus faible baisse de chiffre d’affaires avec la crise Covid. La perte est de 1,1% dans l’île contre 8,7% de moyenne nationale. Une perte qui ne mesure pas pareil selon les secteurs.

Les journaux reviennent sur le souhait de la Confédération Nationale du Logement de voir une APL spécifique à La Réunion être mis en place. Erick Fontaine, l’administrateur de la CNL Réunion, dénonce l’injustice de la réforme des APL qui va impacter les 117 300 allocataires qui vont voir une évolution de leur aide.