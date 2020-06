Revue de presse Revue de Presse - Lundi 1 juin

Par Christelle Boyer - Publié le Lundi 1 Juin 2020 à 07:01 | Lu 530 fois

Le Quotidien consacre sa Une aux activités qui n’avaient pû encore ouvrir. Restaurateurs, salles de sport, centres équestres, piscines… "Branle-bas de combat", à la Une du journal. Demain, ils pourront accueillir le public mais "au prix d’adaptations contraignantes et de limitations de la clientèle".



Le déconfinement progressif est également à la Une du JIR. Le journal s’intéresse aux prix des billets d’avion au plus bas pour la haute saison. "Faut-il acheter un billet maintenant? ". Réponse dans les colonnes du journal.

Faits divers



Vos deux journaux reprennent les révélations du Parisien sur les "évadées de Daesh". Parmi elles, se trouve une Réunionnaise. Sandra Gaiai est partie avec son compagnon en Syrie en 2014.



Le Quotidien donne la parole à la famille de Bergie Baltimor. En mai 2018, elle est décédée des suites de ses blessures, grièvement brûlée. "Sous la coupe de cet homme, elle a changé". Son mari, Sofienne Hajji est mis en examen pour violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner.



Municipales



"Nassimah Dindar plante la droite", écrit le JIR. Sollicitée également à gauche, la sénatrice UDI a choisi finalement Ericka Bareigts. Un accord de fusion de liste a été signé samedi soir.



