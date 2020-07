Revue de presse Revue de Presse - Jeudi 9 juillet 2020

Les résultats des municipales relancent les "hostilités" dans les intercommunalités du Nord et de l’Est. Alexandre Laï Kane Cheong s’est déjà déclaré candidat, Maurice Gironcel a le soutien de la majorité dionysienne. Patrice Selly et Joé Bédier revendiquent la présidence à l’Est. "Cinor et Cirest, on refait le match", à la Une du Quotidien

Faits divers



L’ouverture du procès de Wilson Titus s’est déroulée hier avec les explications à la barre des différents protagonistes dans ce trafic de drogues importées depuis l’Hexagone.



Un Réunionnais de 47 ans est décédé vendredi dans un accident de la route dans l’Aisne, indique le Quotidien. La vitesse excessive serait en cause. Paul Eric Dubard était installé depuis de longues années en métropole où il travaillait dans les vignes.



Le tribunal de commerce de St-Denis a accordé 6 mois supplémentaires au Journal de l’Ile. Le JIR, en période d’observation, est placé en sauvegarde depuis septembre 2018, rappelle son concurrent.

Social



Des planteurs, soutenus par le Mouvement des paysans solidaires de La Réunion, bloquent la balance de Pente-Sassy à St-André. Les régles d’échantillonnage posent toujours problème.



Société



L’Association citoyenne de St-Pierre dénonce un projet d’arrêté préfectoral sur l’observation des baleines. Il pourrait durcir les régles d’approche des baleines et rendre payantes les observations dans l’eau, rapporte le Quotidien.







