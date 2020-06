Revue de presse Revue de Presse - Jeudi 4 juin

Par Christelle Boyer - Publié le Jeudi 4 Juin 2020 à 07:01 | Lu 257 fois





Les 1595 candidats pour le 2e tour des municipales font la Une du JIR. Le journal publie dans ses colonnes l’intégralité des 41 listes, commune par commune. Afin de respecter les règles de distanciation sociale, de nombreux passagers du réseau Cars jaunes restent à quai. Une opération escargot de l’ouest vers le nord se tient ce matin. Les transporteurs du réseau vont demander des comptes à la Région. "Surchauffe dans les cars jaunes", à la Une du Quotidien.Les 1595 candidats pour le 2e tour des municipales font la Une du JIR. Le journal publie dans ses colonnes l’intégralité des 41 listes, commune par commune.





Faits divers



Ruddy Nivarosa a, hier, été condamné à 9 ans de prison. En décembre 2018, il a frappé d’un coup de poing mortel Franck Saurat pour une place de parking. "La cour réfute la thèse de la légitime défense", écrit le Quotidien.



Le JIR relate comment des pécheurs de Ste-Rose ont mis en fuite des trafiquants de zamal samedi soir sur le port. Dans les deux sacs abandonnés par les fuyards : une carabine de chasse et environ 30 kg de produit.



Les deux hommes de 26 ans suspectés d’agression sexuelle sur une adolescente de 14 ans ont été placés en détention provisoire pour l’un, l’autre sous contrôle judiciaire. Le week-end dernier, ils s’en seraient pris à la victime lors d’une soirée entre amis, écrit le JIR. Les deux hommes assurent qu’elle était consentante.

Municipales



Les échanges de plaintes se poursuivent à St-Leu entre l’actuel et l’ancien maire, décrit le JIR. Bruno Domen et Thierry Robert s’affrontent cette fois-ci sur la situation des locataires de la résidence "Eléanor". "Thierry Robert touche le fond", écrit le Quotidien.



Didier Robert a reçu hier le soutien officiel des LR dans sa campagne pour la mairie de St-Denis, "après que ses tractations pour trouver des alliés ont échoué", note le Quotidien. "Didier Robert repart bloc contre bloc", pour le JIR. Les échanges de plaintes se poursuivent à St-Leu entre l’actuel et l’ancien maire, décrit le JIR. Bruno Domen et Thierry Robert s’affrontent cette fois-ci sur la situation des locataires de la résidence "Eléanor". "Thierry Robert touche le fond", écrit le Quotidien.Didier Robert a reçu hier le soutien officiel des LR dans sa campagne pour la mairie de St-Denis, "après que ses tractations pour trouver des alliés ont échoué", note le Quotidien. "Didier Robert repart bloc contre bloc", pour le JIR.