Revue de presse Revue de Presse - Jeudi 4 février 2020

« Les SMS qui accablent Olivier Hoarau » annonce le JIR sur sa couverture. Le journal indique que les enquêteurs s’intéressent à des échanges de textos entre Olivier Hoarau, Fayzal Ahmed Vali, son ex-premier adjoint et Eric Heinz, l’ancien directeur régional du développement du groupe Casino-Mercialys. Sur ces messages codés, il est question de remise de fruits frais entre l’adjoint et le maire. Une des personnes a précisé qu’un kilo équivalait à 10 000€, avant de se rétracter.

De son côté, le Quotidien consacre sa Une aux annonces du préfet, qui affirme « je ne suis pas là pour plaire ». Le représentant de l’État a présenté de nouvelles mesures suite à l’arrivée des variants sur l’île. Ainsi, la capacité maximale d’accueil des magasins et les lieux de culte sont limités. Masque obligatoire pour les élèves dès le CP. Les seuls d’alerte vont également changer. Un confinement sera même envisagé si le taux d’incidence arrive aux 150 cas pour 100 000 habitants. Par GD - Publié le Jeudi 4 Février 2021 à 06:49 | Lu 1137 fois

Faits-divers



La presse régionale revient sur le procès du meurtre de Julian Robert. Joachim Melchior a été reconnu coupable et écope de 17 ans de réclusion criminelle, tandis que son coaccusé, Abdou Hassani, est lui acquitté.

Le tribunal a jugé 4 Portois pour l’organisation du rassemblement au Port le 31 décembre dernier, relatent les journaux. Ils étaient accusés d’avoir organisé l’évènement, malgré le couvre-feu en vigueur ce soir-là. Un des accusés a été condamné à 18 mois de prison fermes, puisque déjà placé sous surveillance électronique. Les 3 autres prévenus écopent de peine allant de 1an à 18 mois de prison avec sursis.

L’agresseur présumé d’agression au couteau d’une habitante de la Rivière Saint-Louis a été retrouvé mort. Son corps sans vie a été repéré dans un bois du secteur. L’homme de 71 ans était recherché par les forces de l’ordre depuis l’agression. Une autopsie devra révéler les causes du décès.

Société



Le Quotidien revient sur le rapport du Défenseur des droits qui révèle qu’une femme sur cinq a été victime de harcèlement sexuel au travail. Une sur 3 ne le confie à personne. À La Réunion, une dizaine de cas sont relevés chaque année. Le Défenseur des droits rappelle que c’est à l’employeur de trouver des solutions, mais que malheureusement, ce sont souvent les victimes qui sont mises au placard.

Le JIR s’intéresse au développement du « Dark Kitchen » dans l’île. Il s’agit de restaurant sans salle qui se consacre à la livraison. Le phénomène a explosé durant le confinement. Une école va ouvrir sur Sainte-Clotilde baptisé « la Mafia du goût ».

Le Quotidien présente la situation de l’immobilier, qui reste bonne malgré le confinement. Selon l’Observatoire de l’immobilier, les ventes ont reculé de seulement 7,6% en 2020 malgré la crise sanitaire. Toutefois, si la demande est toujours présente, l’offre continue de reculer. Une tendance qui devrait se poursuivre cette année.