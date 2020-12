Revue de presse Revue de Presse - Jeudi 31 décembre 2020

« Couvre-feu d’artifice » titre la Quotidien. Le journal revient évidemment sur l’annonce surprise du préfet d’instaurer un couvre-feu la nuit du réveillon. Une décision qui a surpris jusque dans les rangs des forces de l’ordre qui n’avaient pas prévu un tel scénario. Tout rassemblement de plus de 6 personnes sera interdit à partir de 18h. De 22h à 1h, seuls les déplacements avec motifs impérieux seront autorisés. Et tous les déplacements seront interdits de 1h à 5h du matin.

« On remballe tout! » pour le JIR. Le journal précise que la décision a été prise durant le Conseil de défense du gouvernement de cette semaine. 135€ d’amendes pour ceux qui ne respecteront pas les règles. « La fête n’a pas commencé qu’elle est déjà un peu gâchée » conclu l’article. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 31 Décembre 2020 à 07:01 | Lu 580 fois

Faits-divers



Le JIR annonce que les détenus de Domenjod n’auront pas le droit à leur colis alimentaire familiale de noël cette année en raison des mesures sanitaires. Les visites ne seront également pas autorisées le 1er janvier. Les détenus auront toutefois le droit à un repas amélioré pour le réveillon.

Le Quotidien relate le procès de deux Saint-Louisiens. L’un d’eux a effectué un home-jacking pour voler une voiture, avant de provoquer un accident. Son camarade s’est lui chargé de recéler le bien volé. Ajouté à cela des outrages à agent, et les deux dalons ont été condamnés à 6 et 8 mois de prison.

Le JIR revient sur le procès de deux jeunes qui ont volé 96 bouteilles de Coca-Cola dans une boulangerie de la Possession. L’un d’eux comparaissait également pour trafic de stupéfiants et écope de 12 mois de prison, dont 6 avec sursis. Son complice ira également en prison pour 6 mois.

Société



Le JIR s’intéresse au projet NEO (nouvelle entrée ouest) dont le débat public s’achève aujourd’hui. D’après les premiers renseignements récoltés, une majorité de citoyens ont opté pour des solutions qui réduisent la présence de voiture dans le chef-lieu. Des solutions qui augmenteraient les bouchons.

Le Quotidien revient sur le morcellement de la gauche en vue des élections régionales. Les négociations entre les différentes forces politiques ont pour le moment échoué et plusieurs listes pourraient se lancer dans la course à la pyramide inversée. Une fracture causée pour certains par la candidature d’Olivier Hoarau qui a coupé l’herbe sous le pied à Huguette Bello et qui ferait les affaires d’autres candidats.

La CGTR va organiser un hommage à Ivan Hoarau le 2 janvier, indique le Quotidien. Le syndicat va organiser une cérémonie avant l’inhumation prévue le lendemain.





