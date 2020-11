Revue de presse Revue de Presse - Jeudi 26 novembre 2020

Par Christelle Boyer - Publié le Jeudi 26 Novembre 2020 à 07:04 | Lu 266 fois

Le JIR revient sur l’attaque au couteau dénoncée par un employé du TCO la semaine dernière au Port. La "victime a tout inventé", titre à sa Une le journal. L’homme a été placé en garde à vue hier. Les analyses ADN et l’enquête des policiers l’ont confondu.



Alcoolisme, tabagisme, toxicomanie…le Quotidien consacre un dossier aux addictions à La Réunion. "Un vrai fléau", note le journal qui fait le point "sur les pratiques addictives en pleine mutation ".

Faits divers



Un chauffeur des transports Incana est, hier, décédé, renversé par un chariot cavalier. Ce St-Paulois de 47 ans était en arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée des secours. Le conducteur du charriot a été placé en garde à vue pour homicide involontaire, indiquent vos deux journaux.



Le jeune homme au volant du véhicule qui a fait une sortie de route mortelle dans la nuit de lundi à mardi à Boucan Canot a été déféré hier. Il a été mis en examen pour blessures et homicide involontaires. 5 personnes se trouvaient à bord. Un passager d’une vingtaine d’années est décédé.



Un homme de 58 ans est porté disparu. De type créole blanc, Claude Rouly a les yeux et cheveux noirs. Il mesure 1m75 et est de corpulence mince. Il réside dans le quartier du Chaudron.

Société



Suite à l’allocution d’Emmanuel Macron, le JIR s’intéresse à la vaccination. Les vaccins contre la Covid ne seront pas obligatoires mais des questions restent en suspens.



"Qui sera le plus bel homme de La Réunion en 2020?", s’interroge le Quotidien. Les 10 candidats à Mister France Réunion sont à retrouver dans l’édition du jour.







