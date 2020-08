Revue de presse Revue de Presse - Dimanche 9 août 2020

"Marée noire à Maurice, la France en renfort" peut-on lire en couverture du JIR. Le journal revient sur la catastrophe du Wakashio à l’île Maurice où la France vient d’apporter son soutien à travers La Réunion. Hier, le préfet a envoyé des renforts matériel et humain afin d’aider les Mauriciens à lutter contre le désastre écologique. Plus de 500 tonnes d’hydrocarbures se sont déjà échappées des cuves.

"Sortez couverts", prévient le Quotidien dans son édition de ce dimanche. Avec l’arrivée d’un front froid ce week-end, les températures vont avoisiner le zéro degré dans les hauts de Saint-Denis. Le journal consacre une double page sur cet hiver 2020 particulièrement glacial qui fait le bonheur des vendeurs de couettes. Le journal s’intéresse à une famille qui doit affronter le froid dans les hauts de Saint-François.

La presse quotidienne régionale revient sur l’interpellation de l’homme qui avait blessé un gendarme lors d’un contrôle routier. Après plusieurs jours d’enquêtes, les militaires l’ont interpellé dans la nuit de vendredi à samedi alors qu’il sortait de boîte de nuit. Le GIGN avait été mobilisé pour l’occasion. L’homme, âgé de 25 ans et défavorablement connu de la justice, a avoué les faits, même s’il réfute les nombreux vols de véhicules qui lui sont reprochés. Il doit être présenté demain à un juge dans le cadre d’une comparution immédiate.

Le Quotidien revient sur l’affaire de Wilson Titus et ses acolytes. On y apprend que le parquet renonce à faire appel dans ce procès, malgré des peines qu’il estimait trop légères. 15 prévenus avaient été condamnés dans cette affaire de trafic de drogue entre la métropole et La Réunion.

Les journaux reviennent sur une macabre découverte à la Plaine-des-Grègues. Un homme d’une cinquantaine d’années, vivant principalement dans sa voiture, a été retrouvé sans vie. L’enquête a conclu à une mort naturelle et le corps a été rendu à la famille dans la journée.

Le Quotidien consacre une page à la fermeture du libre-service Tia Tong Fat à Cilaos. Avec la fin de ce commerce, c’est une page d’histoire qui se ferme dans le cirque. La première boutique de la ville avait été ouverte il y a 100 ans par un couple tout juste arrivé de Chine.

Le JIR s’intéresse à la fête de la Cité du Volcan qui se poursuit ce dimanche. Pour son sixième anniversaire, le site touristique a mis les petits plats dans les grands : vidéos sur écran tactile, expositions et même des Ovnis s’invite à la Plaine-des-Cafres.

Le Quotidien annonce la tenue de l’élection législative partielle de la 2e circonscription le 20 septembre. Huguette Bello a dû laisser son poste de député pour se consacrer à la mairie de St-Paul, la place est donc convoitée par plusieurs candidats.





