Revue de presse Revue de Presse - Dimanche 8 novembre 2020

Les deux titres de la presse régionale consacrent leur Une sur l’incendie au Maïdo. « Le Maïdo proie des flammes » indique le Quotidien sur sa couverture tandis que « le Maïdo embrasse » pour le JIR. Au total, près de 40 hectares sont partis en fumée. Le vent et la sécheresse ont attisé les flammes et compliqué l’intervention des secours. En panne une partie de la journée, le Dash est intervenu rapidement. La piste criminelle est privilégiée. Sainte-Marie a également été la proie des flammes où une cinquantaine d’habitations ont dû être évacuées. Par NP - Publié le Dimanche 8 Novembre 2020 à 07:00 | Lu 126 fois

Faits-divers



Les journaux reviennent sur le vol d’un véhicule utilitaire à La Possession dans la nuit de vendredi à samedi. Ivre, le voleur a eu un accident sur la route du littoral au niveau de la Grande Chaloupe. À leur arrivée, les policiers de la BAC ont constaté que le conducteur avait plus de 3g d’alcool dans le sang, mais surtout que le véhicule était volé. Il a été placé en garde à vue.

Le Quotidien revient sur une agression et vol de scooter au Moufia vendredi soir. 3 individus ont agressé un homme d’une quarantaine d’années pour lui voler son scooter. Des personnes extérieures s’en sont mêlées et le scooter a disparu pendant l’échange de coups, mais pas par les 3 premiers agresseurs qui ont été interpellés et placés en garde à vue.

Société



La Presse régionale revient évidemment sur l’élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis d’Amérique. Après 4 jours d’attente, l’État de Pennsylvanie a rendu son verdict et offert ses 20 grands électeurs au candidat démocrate qui devient le 46e président américain.

Le JIR revient sur l’opération des policiers et gendarmes pour faire respecter les gestes sanitaires. Sous la direction de la préfecture, les forces de l’ordre se sont rendues dans plusieurs centres commerciaux et aux abords de bars et de magasins. Certains bars ont été fermés pendant plusieurs tandis que d’autres ont été verbalisés.

La presse revient sur la cérémonie officielle du Rova à Madagascar. Ce palais malgache avait été la proie des flammes il y a 25 ans. Ce site historique symbolisant la grandeur de la royauté mérina, qui a unifié le pays a dû attendre un quart de siècle pour être de nouveau sur pied. Une semaine importante pour l’histoire de Madagascar puisque la France a restitué la couronne de la reine Ranavalona III.





Publicité Publicité