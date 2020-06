Revue de presse Revue de Presse - Dimanche 7 juin 2020

Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 7 Juin 2020 à 06:51 | Lu 192 fois

« Bonne fête maman » titre le Quotidien dans son édition du jour. Célébrées avec une semaine de retard, les mamans vont pouvoir profiter de leurs enfants et de cadeaux pour cette fête. C’est justement sous l’angle des cadeaux que le Quotidien traite le sujet, notamment au travers des fleuristes qui vont pouvoir rebondir après les pertes liées au confinement.

« L’amour de ma maman m'a sauvée » peut-on lire en couverture du JIR. Le journal revient sur l’histoire de Gladys, bébé volé à la naissance, qui a retrouvé sa mère il y a deux ans. Une belle histoire à découvrir.

Faits-divers



La presse régionale revient sur le décès de « Ti Gui », ce jeune homme de 25 ans mort des suites de coups de couteau dans le quartier du Bas-de-la-Rivière à St-Denis. Le jeune homme à la réputation de « bon marmaille » avait voulu s’interposer dans une rixe opposant deux groupes de jeunes. Il recevra un coup de couteau au thorax dont il ne se relèvera pas. Un suspect de 30 ans a été interpellé et placé en garde à vue.

Le JIR revient sur ce massacre de pintades à la Plaine-des-Cafres. Une meute de chiens errants à tout simplement détruit la moitié de l’exploitation d’un agriculteur. Soixante volailles sont mortes. Un drame économique et psychologique pour l’agriculteur.



Société



La presse régionale revient sur les nouvelles modalités du protocole sanitaire à l’arrivée à Gillot. La quatorzaine sera assouplie à partir de mardi. La quarantaine sera réduite à 7 jours. Par contre, les « motifs impérieux » restent la norme pour le moment, ce qui provoque la colère du monde économique.

L’Union des commerçants non sédentaires est enfin tombée d’accord avec la préfecture. Les points contraignants pour l’organisation des marchés ont été supprimés du guide méthodologique des services de l’État. Une bonne nouvelle pour les forains qui pourront retrouver leurs places sur les stands, en fonction des dispositions prises par les maires.

La Cité du volcan rouvre ses portes. Toutefois, le musée doit respecter des consignes. Le masque est obligatoire pour la visite et certaines attractions sont limitées en nombre de personnes.





