Revue de Presse - Dimanche 6 septembre 2020

"Qui a mis le feu dans les cannes?" se demande le JIR sur sa couverture. Le journal revient sur l’immense incendie dans un champ de cannes de Saint-André hier. Au total, 70 hectares sont partis en fumée. Plusieurs habitations ont été menacées et plusieurs personnes ont évacué leur domicile. Durant 5h, les soldats du feu ont lutté contre les flammes. Ils estiment que l’incendie ne peut être que criminel, en raison des nombreux départs de feu.



Le Quotidien interroge des personnalités sur "ce que l’épidémie a changé". Sur 3 pages, entrepreneurs, écrivains, artistes, historiens ou encore des personnalités du monde associatif partagent leur vision du virus et de son impact sur nos vies et notre société. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 6 Septembre 2020 à 06:53 | Lu 331 fois

Faits-divers



La presse régionale revient sur la sortie de route mortelle au Tampon d’hier. Probablement en raison de la pluie, un homme de 63 ans a perdu le contrôle de sa fourgonnette avant de s’encastrer dans un mur. Le JIR qui rappelle que sur les 24 accidents mortels de 2020, 13 se sont passés dans le sud.

Le Quotidien revient sur la marche blanche du Komité Miguel dans le quartier des Camélias à Saint-Denis. La mère de Miguel K, décédé dans un accident de scooter après une collision avec une voiture de la BAC en janvier dernier, était entourée de plusieurs personnes pour réclamer la vérité. Ils veulent l’ouverture d’une enquête.

Les journaux reviennent sur l’accident entre un scooter et un piéton dans la nuit de vendredi à samedi. Le piéton a été transporté au CHU dans un état d’urgence absolue et son pronostic vital était engagé. Le conducteur a également été amené à l’hôpital et a été placé en garde à vue.

Société



Le JIR consacre une page au salon du mariage qui se tient à la NORDEV. C’est masqué que les futurs mariés vont préparer ce jour unique, qui a probablement été repoussé à cause de la crise sanitaire. Mais plutôt que faire une année totalement blanche, les professionnels ont préféré tenter leur chance cette année auprès de la clientèle.

Le Quotidien revient sur la conférence de presse de l’association Alternative transport (ATR-Fnaut). Ses membres appellent les élus régionaux à rejeter le protocole entre le groupement NRL et la Région. Ils estiment que la route pourrait se faire pour moins cher et veulent une enquête publique sur le meilleur choix pour la suite des travaux.

Le JIR a réalisé une interview de la footballeuse péi Valérie Gauvin. L’attaquante des bleues vient d’être transférée dans le club d’Everton. La jeune femme raconte son adaptation à la vie anglaise et ses objectifs pour la suite de sa carrière.







