Revue de presse Revue de Presse - Dimanche 5 juillet 2020

Par Aurélie Hoarau - Publié le Dimanche 5 Juillet 2020 à 06:42 | Lu 195 fois

C’est l’installation des nouveaux maires qui s’invitent à la Une de votre presse quotidienne régionale. Ainsi, pour le Quotidien, c’est « la consécration » pour ces nouveaux élus dont l’installation s’est parfois faite de manière festive. Sur 4 pages, le journal présente ces maires qui ont enfilé leur écharpe ce week-end.

De son côté, le JIR avertit les nouveaux édiles, car « le plus dur commence ». C’est cette fois 7 pages que le journal consacre à ces conseils municipaux d’installation. Le JIR porte une attention particulière à la nouvelle maire de Saint-Louis, Juliana M’Doihoma. Des élus d’importance comme Didier Robert ou Vanessa Miranville ont fait le déplacement pour celle qui a mis fin aux règnes des CH dans la commune.

Faits-divers



À Salazie, un homme a été interpellé par les gendarmes pour avoir frappé sa compagne, révèle le Quotidien. L’homme aurait agi alors qu’elle tenait leur enfant de 18 mois dans les bras. L’homme doit être déféré aujourd’hui au tribunal.

Toujours selon le Quotidien, une bagarre aurait éclaté entre les occupants d’une voiture et un livreur de pizza vendredi soir à Saint-Gilles. Pour une raison encore inconnue, un conflit a dégénéré et les gendarmes ont dû intervenir. Les protagonistes sont actuellement en garde à vue et seront présentés au tribunal dans la journée.

Un jeune portois de 19 ans n’a pas supporté de se faire contrôler par la police. Il a donc insulté et bousculé les forces de l’ordre avant de se retrouver au commissariat. Le jeune homme fait donc l’objet d’une composition pénale relate le Quotidien.

Société



Malgré la crise Covid, Kélonia organise les journées des tortues marines. Jusqu’à ce soir, petits et grands peuvent admirer ces reptiles qui fascinent tant les enfants. Bien que le succès soit toujours au rendez-vous, les mesures sanitaires limitent le nombre de personnes à l’intérieur du site annonce le Quotidien.

Le Quotidien toujours fait son dossier du dimanche sur les araignées péi. Un ouvrage écrit par Sonia Ribes-Beaudemoulin et Gregory Cazanove s’intéresse à ces insectes qui provoquent tant de peur chez bon nombre de personnes.

De son côté, le JIR consacre son dossier de fin de semaine la jeune Gwenaëlle Hoarau, 18 ans. La jeune femme, originaire du Chaudron vient d’intégrer l’une des plus prestigieuses écoles de France : Science Po Paris. Le journal dresse le portrait de cette demoiselle au caractère bien trempé qui fait la fierté de sa famille.