Revue de presse Revue de Presse - Dimanche 31 mai 2020

Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 31 Mai 2020 à 07:01 | Lu 445 fois

Dans son édition du jour, le JIR revient sur son dossier concernant les pensions marrons avec pour titre « sous pression, l’ARS passe enfin à l’action. Suite aux différents articles du journal, l’ARS et le département ont décidé de suspendre la pension concernée avant sa fermeture. La gestion de la pension a été confiée à l’association Saint-François d’Assise.

De son côté, le Quotidien fait sa Une sur comment « jardiner sans jardin ». Le journal consacre un grand dossier qui plaira à ceux qui ont la main verte. Entre jardinage à domicile ou dans les jardins familiaux, le Quotidien revient sur ce plaisir que les Réunionnais ont redécouvert durant le confinement.

Faits-divers



La presse régionale revient sur l’accident sur la route du littoral dans la nuit de vendredi à samedi. Un accident loin d’être anodin puisqu’il s’agissait du patron du Raid de La Réunion, l’unité de policiers d’élite, qui roulait à contre-sens. Un accident a eu lieu au niveau de la Grande-Chaloupe, heureusement sans dénouement dramatique. L’homme est actuellement en garde à vue.

Les journaux reviennent également sur ce coup de couteau à St-Leu. Un jeune homme de 17 ans a frappé un autre de 25 ans avec une paire de ciseaux au niveau de la tempe. Le pronostic vital de la victime est engagé. Les causes du drame ne sont pas connues, mais pourraient être dues à un conflit de voisinage. Le suspect doit être déféré au tribunal de St-Pierre aujourd’hui.

Société



Le JIR a rencontré Dimitri Payet pour une longue interview. Le joueur de l’OM revient sur cette saison si particulière qui lui a valu le titre de meilleur joueur du championnat selon Eurosport. Une interview en deux parties qui se poursuivra demain.

Les journaux reviennent sur les élections municipales qui reprennent vie. Hier, Alain Bénard, Joseph Sinimalé et Jean-François Nativel ont expliqué les raisons de leurs rapprochements. Aujourd’hui, c’est Didier Robert qui tend la main aux autres candidats, dont Nassimah Dindar, pour faire front à Éricka Bareigts.