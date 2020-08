Revue de presse Revue de Presse - Dimanche 29 août 2020

Par NP - Publié le Dimanche 30 Août 2020 à 06:41 | Lu 1060 fois

« Alerte rouge », titre le Quotidien. Le journal. Hier, un jeune homme de 26 ans est décédé au CHU après avoir contracté la Covid, le deuxième de la semaine. Ajoutez à cela le taux d’incidence (nombre de cas moyen par rapport à la population) qui a été multiplié par 8 en deux semaines, et voilà La Réunion qui franchit le seuil d’alerte pour la première fois.

De son côté, le JIR revient sur l’histoire d’un homme « disparu depuis 17 ans ». En août 2003, Jean-Lus Potaya est parti acheter des cigarettes, mais n’est jamais revenu, laissant femme et enfant derrière lui. Aujourd’hui, sa fille devenue majeure veut découvrir la vérité et a sollicité la justice pour l’aider.





Faits-divers



Les journaux reviennent sur la découverte macabre de Saint-Pierre. Le corps sans vie d’un trentenaire a été découvert dans un terrain vague proche du front de mer. Selon le pêcheur qui a découvert le corps, le jeune homme lui avait avoué avoir des problèmes cardiaques.

La presse quotidienne annonce le 20e décès sur les routes réunionnaises. Vendredi soir, un habitant du Guillaume Saint-Paul a fait une sortie de route rue du cimetière. La voiture s’est retrouvée sur le toit dans un champ de canne, suite visiblement à une sortie de route.

Dans le JIR, on peut lire l’histoire d’un homme qui s’est retranché un sabre à la main. Il s4est rendu chez son oncle à Bois d’Olives et la situation a dégénéré. Après s’être muni d’un sabre, il a menacé son oncle. Ce dernier s’est enfui et a averti la police. Après s’être retranchées, les forces de l’ordre ont réussi à le maîtriser.





Société



Le quotidien a réussi à se procurer le nouveau protocole de la NRL. On découvre ainsi le détail des 42 M€ annoncés pour les 216 mètres de digue.On apprend également que la Région espère une subvention complémentaire de l’État à hauteur de 100 M€.

Le JIR dresse le portrait de Jean-Luc Robert. Ce fabricant d’instruments de musique traditionnels réunionnais désire transmettre son savoir. Une passion plus qu’un métier, qui a été mise à mal par la crise sanitaire. Un guide de fabrication d’un roulèr est à découvrir.

Le quotidien consacre une double page au RPIMa et plus spécialement à leurs nouveaux parachutes. Les militaires doivent donc se former à ce nouveau matériel. Le journal nous permet une plongée à l’intérieur de la vie d’un parachutiste au RPIMa.













Publicité Publicité