Revue de Presse - Dimanche 28 juin 2020

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 28 Juin 2020 à 06:40 | Lu 696 fois

"Encore un pt’it tour…" peut-on lire en Une du Quotidien. Le journal fait évidemment référence aux seconds tours des élections municipales qui se déroulent ce dimanche. Le Quotidien rappelle que 17 communes doivent s’exprimer aujourd’hui pour désigner leur maire et qu’au moins 7 d’entre elles auront un nouvel édile à la fin de la journée. Le journal fait donc une cartographie des changements qui en découleront sur l’échiquier politique réunionnais. Un article est également consacré aux gestes sanitaires à appliquer dans les bureaux de vote aujourd’hui.

De son côté, le JIR s’enthousiasme pour "des moustiques tombés du ciel" dans son dossier du dimanche. L’année prochaine, La Réunion pourrait connaître des lâchers de moustiques stériles par drones. L’expérimentation de cette technique au Brésil a été un vrai succès, réduisant la population de moustique par deux. Une arme qui pourrait s’avérer décisive dans la lutte contre la dengue, d’autant que cette expérience a déjà été menée dans l’île.

La presse quotidienne régionale revient sur les deux faits-divers qui ont alimenté la journée de samedi. D’abord le gymnase Michel Debré à Saint-André qui a été la proie des flammes dans la nuit de vendredi à samedi. Au total, 2 400 m2 sont partis en fumée. Ce qui reste encore debout a souffert de la chaleur et les réparations risquent d’être longues. L’origine du sinistre serait accidentelle, mais un expert doit se prononcer dans les prochains jours.

Edson R a été mis en examen pour tentative d’assassinat et placé en détention provisoire. L’homme est accusé d’avoir tiré un coup de feu sur un rival dimanche dernier au chaudron, faisant trois blessés, dont un grave. Après s’être caché plusieurs jours dans une cave de peur de représailles, il s’est rendu à la justice sur les conseils de son avocat. Il encourt la perpétuité.

Le Quotidien revient sur l’histoire incroyable d’un kayakiste à Saint-Leu. En pratiquant la pêche sur son embarcation, ce dernier a attrapé un requin-tigre au bout de sa ligne. S’en est suivi un râlé-poussé homme-squale qui s’est heureusement bien terminé.

Le JIR revient sur le calvaire d’habitants d’un petit quartier de Saint-Pierre. Situés dans une zone agricole, les riverains doivent faire face à un entrepôt illégal d’engins du BTP. Depuis 4 ans, les voisins vivent l’enfer entre naissances et danger permanent, notamment pour les enfants. Un conflit de voisinage qui se réglera au tribunal correctionnel.

Le Quotidien révèle qu’il n’y aura pas de Bouclier-Qualité-Prix 2020. Les négociations ayant été suspendues durant le confinement, celles-ci ne devraient pas reprendre. L’État va reprendre directement la main pour les discussions 2021. Les remises effectuées sur les 109 produits du BQP 2019 restent en vigueur.

Le Quotidien s’intéresse à la reprise du Théâtre d’Azur au Tampon. Ce petit théâtre, dirigé par François Folio, est durement touché par la crise sanitaire. Mais surnommé le Phénix, le fantasque directeur ne compte pas baisser les bras. Habitué à faire face aux difficultés, l’artiste espère reprendre les spectacles en septembre avec peut-être une nouvelle création autour de cette période si particulière.



