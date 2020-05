Revue de presse Revue de Presse - Dimanche 24 mai 2020

Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 24 Mai 2020

En ce dimanche, c’est l’ouverture des lieux de culte qui s’invite en Une de la presse locale. « Les portes sont ouvertes », titre ainsi le Quotidien. Le journal donne la parole aux représentants religieux ainsi qu’aux fidèles. Si tous se réjouissent de pouvoir pratiquer leur foi, les représentants religieux rappellent que la sécurité reste la priorité.

Le JIR de son côté estime que « la patience des fidèles a été récompensée ». Le journal raconte comment cette autorisation a perturbé la communauté musulmane pour la fin du ramadan et l’organisation de l’Aïd-el-Fitr. Du côté des églises, le JIR rappelle les conditions d’accès à partir de ce dimanche.

Faits-divers



La presse locale revient sur cet accident de moto à Ste-Marie qui a coûté la vie à un homme de 33 ans. Le malheureux effectuait une sortie avec d’autres motards avant de chuter seul et de percuter une voiture arrivant en sens inverse. Malgré l’intervention des secours, l’homme décédera de ses blessures.

Les deux journaux reviennent également sur l’interpellation de la mule à l’aéroport jeudi dernier. Le passager, arrivant de l’île Maurice, avait en sa possession 500g d’héroïne, 529 cachets d’ecstasy et 30g de cannabis. Sa comparution immédiate pourrait avoir lieu aujourd’hui ou demain.

Le Quotidien revient sur l’arrestation d’un agresseur au couteau. Dimanche dernier, l’homme de 21 ans avait menacé un jeune homme avec un couteau pour lui dérober son téléphone et son masque. Identifié par la victime, il a été interpellé par la police. Il doit être présenté au juge demain.

Société



La presse locale revient sur l’installation des premiers maires à La Réunion, Olivier Rivière a lancé le bal à Saint-Philippe hier matin avant que Michel Fontaine et Bachil Valy lui emboîtent le pas. Des cérémonies qui ont eu lieu dans une atmosphère particulière due aux règles sanitaires. Michel Fontaine évoquant « un début de mandat atypique ».

Le Quotidien donne la parole aux commerçants locaux suite à la victoire au tribunal d’un commerçant parisien contre son assurance. Une centaine de dossiers réunionnais constituent une action collective contre les assureurs qui refusent de les indemniser sur la perte d’activités durant le confinement.

Le JIR consacre un article sur la présence des gendarmes et policiers sur les plages. Deux arrêtés préfectoraux et municipaux régissent l’usage des plages et les forces de l’ordre ont fait respecter ces mesures. Aucune contravention n’a été dressée ce samedi, mais il n’en sera pas toujours de même.