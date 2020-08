Revue de presse Revue de Presse - Dimanche 23 août 2020

« Si près du rêve » titre le JIR ce dimanche. Le journal revient évidemment sur la finale de la Ligue des champions que le PSG jouera pour la première fois de son histoire. Neymar et ses coéquipiers vont tenter d’aller chercher l’étoile qui les placerait sur le toit de l’Europe. Mais prudence, face à eux se dresse le Bayern Munich, probablement la meilleure équipe d’Europe actuellement.

« Tout est bon dans le Jacques » titre de son côté le Quotidien. Le journal fait un grand dossier sur ce fruit atypique de l’île. Au travers différentes recettes, c’est l’occasion de redécouvrir cet ingrédient important de la cuisine réunionnaise.

Société



La presse revient évidemment sur le nouveau cluster identifié aux urgences. 5 membres du personnel ont été testés positifs et le CHU a dû lancer un dépistage massif sur 200 personnes. La direction s’est voulu rassurante avec son protocole mis en place. Le service continu de fonctionner avec quelques ajustements.

Les journaux reviennent sur l’action d’un collectif de 40 associations mémorielles qui demandent le retrait de la statue de Mahé de Labourdonnais sur la place de la préfecture. Samedi, les militants se sont retrouvés autour de la statue et ont remis au préfet un courrier en ce sens. Ils annoncent à présent faire le tour des communes pour la mise en place d’un comité de réflexion sur la mémoire dans chaque commune.

À Saint-Louis, le port du masque est dorénavant obligatoire dans le centre-ville depuis hier. Policiers et gendarmes ont donc menés des opérations de contrôles sur l’ensemble de la ville.

La presse revient également sur l’affaire Sica Habitat. Huit familles ont décidées d’assigner le constructeur en justice afin d’obtenir la construction de leur maison en zone RHI. Certains attendent depuis 2015 que les travaux démarrent.