Revue de Presse - Dimanche 22 novembre 2020

« Quels transports pour demain ? » se demande le JIR en Une de son édition de ce dimanche. Dans un dossier de 7 pages, le journal met en lumière les futurs moyens de déplacement dans l’île. Le journal revient sur la « bataille du rail » dans le nord entre les projets de la région et de la CINOR et présente également le téléphérique urbain qui devrait être mis en service courant 2021. Le JIR présente d’autres moyens comme le covoiturage, le vélo électrique, les voitures hybrides, le Wello (tripoteur électrique ou d’autres projets futuristes.

De son côté, le Quotidien consacre sa couverture à la victoire de la Saint-Pierroise lors du 7e tour de la Coupe de France face à la Sainte-Marienne. Au bout du suspense, les champions en titre sont allés chercher leur qualification aux tirs aux buts alors que les deux équipes n’avaient pu se départager dans le temps réglementaire ( 2 à 2). Les cigognes vont s’envoler de nouveau en métropole pour tenter de vivre une aventure aussi belle que l’année dernière. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 22 Novembre 2020 à 07:02 | Lu 190 fois

Faits-divers



Le Quotidien revient sur l’opération de contrôle des mesures pour lutter contre l’épidémie hier dans le centre commercial du Cap Sacré-Coeur au Port. Les policiers ont contrôlé une que les commerçants respectaient bien les mesures sanitaires en présence du sous-préfet de Saint-Paul, Olivier Tainturier. Depuis le 13 novembre, 1 100 commerces ont été contrôlés au Port, tandis qu’une vingtaine ont été mis en demeure de se mettre en conformité et 3 ont fait l’objet d’une fermeture administrative.

Les journaux reviennent sur l’accident de canyoning à Takamaka vendredi qui avait coûté la vie à un homme d’une cinquantaine d’années. La piste accidentelle a bien été confirmée.

La presse régionale revient également sur la journée chargée du PGHM qui a fait trois interventions dans la journée de samedi. Les gendarmes sont intervenus au piton des neiges pour une blessure, sur le sentier de l’ONF à la Providence pour une chute et pour la chute d’un vététiste à Montgaillard.

Société



Les journaux reviennent sur l’échouage d’un cachalot nain à Saint-Marie. Le cétacé porte des marques d’attaque de squelette, un petit requin des profondeurs qui s’attaque à plus gros que lui. Mais ces morsures ne semblent pas la cause du décès et une autopsie doit être pratiquée.

Le JIR consacre un dossier de 2 pages sur la fouille archéologique du puits des Anglais à Saint-Philippe. Les archéologues étudient un ancien camp d’engagés malgaches du XIXe siècle où ils viennent de découvrir une forge. Le journal revient sur les étapes de cette découverte qui permet d’en savoir plus sur l’Histoire de La Réunion.

Le Quotidien consacre une double page sur les théories du complot à travers le documentaire polémique Hold-up. Pour cela, ils ont donné la parole à Bernard Idelson, expert en sciences de l’information et de la communication à l’Université de La Réunion. L’enseignant-chercheur donne des clés pour décrypter les fausses informations et éviter de tomber dans la « complosphère ».



