Revue de presse Revue de Presse - Dimanche 21 juin 2020

Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 21 Juin 2020 à 06:59 | Lu 190 fois

Ce dimanche, c’est "au nom du père" pour le Quotidien. Le journal sur le sens de ces fêtes dans les sociétés modernes. Les nouveaux schémas parentaux dans la société comme les familles monoparentales, homoparentales ou pour les enfants qui ont perdu un parent, la fête des Mères et des pères ont-elles toujours du sens? Doivent-elles être remplacées par une seule et même fête des parents? Le Quotidien est allé poser la question aux parents.

"L’unique rescapée ne veut pas oublier", peut-on lire à la Une du JIR. Le 30 juin 2009, Bahia Bakari était la seule survivante du crash d’un avion de la Yemenia Airways qui avait fait 152 morts au large des Comores. La jeune femme avait 12 ans au moment du drame. Aujourd’hui, elle espère obtenir un procès en correctionnel pour homicide involontaire.

Faits-divers



Le Quotidien a peut-être retrouvé la trace des passagers du hors-bord qui s’est échoué jeudi à l’embouchure de la rivière du Mât. À l’île Maurice, les parents de deux jeunes skippers disparus depuis six jours s’inquiètent. D’autant que les autorités des deux îles ne s’activent pas pour retrouver les réponses au mystère entourant ce naufrage.

Le JIR rapporte l’histoire d’un jeune homme à Petite-Ile qui a volé un ordinateur dans un magasin afin de s’acheter un iPhone. Habitué du magasin où il commit son forfait, les gendarmes n’ont pas eu de mal à le retrouver. Il sera convoqué au tribunal de Saint-Pierre le 27 novembre prochain.

Le Quotidien revient sur le tragique accident de travail qui a coûté la vie à un Réunionnais en métropole. Un Saint-Pierrois de 39 ans travaillant comme éboueur s’est retrouvé écrasé par le camion poubelle.

Société



Dans son dossier du jour, le Quotidien vous plonge dans la fête de la musique. Pour cela, le journal propose des portraits de collectionneurs de vinyles péi, la découverte du groupe Tapok ou encore un portrait du rappeur Lujipeka.

Le JIR a réalisé un dossier sur le vote historique de l’Union européenne qualifiant l’esclavage de contre l’humanité. Le journal développe autour de ce thème qui s’est invité au coeur des débats depuis quelques semaines et la mort de l’américain George Floyd.

Le Quotidien revient sur le passage de l’Orange Pride à La Réunion. Cet avion orange, aux couleurs des Pays-Bas, s’est posé à Gillot vendredi dernier pour le plus grand bonheur des passionnés d’aviation.