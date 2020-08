Revue de presse Revue de Presse - Dimanche 2 août 2020

Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 2 Août 2020 à 07:02 | Lu 614 fois

"En chute libre" peut-on lire en première page du Quotidien. Le journal s’intéresse à la fréquentation des salles de cinéma qui ne repart pas depuis la réouverture des salles. Malgré les efforts des exploitants de salles qui multiplient les opérations marketing et qui respectent les gestes barrières, les salles obscures enregistrent seulement 30% de leurs fréquentations habituelles.

De son côté, le JIR ouvre un débat avec "des insectes dans nos assiettes". Depuis longtemps, les insectes sont présentés comme une alternative à la viande dans de nombreux pays. Une solution pour nourrir la population mondiale en forte augmentation. À La Réunion, un restaurateur propose déjà des menus à base d’insectes.

Faits-divers



Le Quotidien revient sur l’opération anti-pousse de la nuit de vendredi à samedi. Les effectifs du Service d’intervention d’aide et d’assistance à la population (SIAAP) ont procédé à différents contrôles. Au total, 27 infractions ont été relevées, dont un refus d’obtempérer et une conduite sous l’empire de l’alcool. Un véhicule a été placé en fourrière.

Le Quotidien revient également sur l’incendie de Montgaillard qui a ravagé 3 000 m2 de végétation. Le feu a pris dans le lit de la ravine de la Verdure. Une quinzaine de pompiers et quatre camions-citernes ont été mobilisés pour combattre les flammes. Le feu dans la ravine qui sépare les quartiers de Montgaillard et Saint-François a entraîné la fermeture de la route vers ce dernier quartier. Après 2h de lutte, les soldats du feu sont parvenus à éteindre les flammes.

Société



La grogne se poursuit chez les planteurs note la presse régionale. À Sainte-Rose, presque aucune canne n’a été livrée samedi, pour la quatrième fois depuis le début de la saison. Seules 30 tonnes sont arrivées contre 1 200 habituellement. Les agriculteurs protestent contre le nouveau protocole de campagne.

Dans son dossier Histoire de ce dimanche, le JIR vous propose de découvrir le paquebot des Messageries Maritimes. La Réunion fête les 50 ans de la dernière traversée du navire qui aura assuré l’ouverture au monde pour La Réunion. Un destin qui s’achève avec l’avènement de l’aviation et l’arrivée du premier avion à Gillot.

Le quotidien consacre une double page à l’exposition « commérages dans la baignoire » qui se déroule à Stella Matutina. Une exposition d’art contemporain où 8 artistes péi présentent leurs créations jusqu’au 29 août.





