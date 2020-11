Revue de presse Revue de Presse - Dimanche 1er novembre 2020

Le Quotidien est « sous le charme de Lyna », la nouvelle Miss Réunion. Âgée de 21 ans, la Possessionnaise est donc devenue la reine de beauté de La Réunion. Au terme d’une cérémonie de presque 3h, elle a coiffée au poteau Emma Manerouck (1re dauphine) et Camille Gevaudan (2e dauphine) pour s’emparer de la couronne tant convoitée.

« Lyna Enfin ! » titre de son côté le JIR, rappelant que la nouvelle reine de beauté était arrivée première dauphine en 2017. Le journal revient sur le parcours de la Possessionnaise qui a dû surmonter de nombreuses épreuves afin d’arriver à cette consécration. Elle va donc représenter le charme réunionnais au concours Miss France. Par NP - Publié le Dimanche 1 Novembre 2020 à 05:04 | Lu 1070 fois

Faits-divers



Le JIR revient sur l’accident qui s’est déroulé dans le centre-ville de Saint-Pierre hier en fin de matinée. Un homme d’une soixantaine d’années a été renversé par un bus. Malgré l’intervention rapide des secours, la victime est tombée dans le coma et a été transportée au CHU. Son état est toujours grave.

Le Quotidien revient sur le procès d’un oncle incestueux. Une fillette de 8 ans a subi des attouchements de son oncle alors qu’elle dormait sur le canapé. L’homme avait également agressé plus violemment sa soeur en 2006. Après s’être rendu à la Police pour porter plainte, l’homme a été présenté au tribunal où il a écopé de 5 ans de prison, dont 3 fermes.

Société



Le triste fait-divers plus haut rappelle la nécessité de la salle « Mélanie », inaugurée jeudi par le secrétaire d’État chargé de l’Enfance et de la Famille, Adrien Taquet. Comme le rapporte le Quotidien, cette salle du CHU de Saint-Pierre va accueillir les enfants victimes de violences sexuelles afin de favoriser la procédure et limiter le nombre d’interlocuteurs lors du dépôt de plainte. C’est l’association « la Voix de l’Enfant » qui a remis cette salle en l’état en finançant l’achat du matériel.

Le JIR revient sur la rencontre entre le patron du SDIS et le maire de la Plaine-des-Palmistes concernant le projet d’astreintes. Dans sa réorganisation, le SDIS 974 souhaite arrêter les gardes de nuit de 6 petites casernes de l’île et laisser du personnel en astreinte à la place. L’objectif étant de pouvoir utiliser ce personnel en journée où la majeure partie des interventions a lieu. Un échange qui a permis de rassurer l’édile.





