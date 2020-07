Revue de presse Revue de Presse - Dimanche 19 juillet 2020

Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 19 Juillet 2020 à 06:54 | Lu 247 fois

"Un rêve de gamin" peut-on lire en Une du Quotidien de ce dimanche. Le journal revient sur le sacre olympique de Daniel Narcisse lors des Jeux olympiques de Pékin en 2008. Ce jour-là, il devenait le premier Réunionnais champion olympique. C’est cette aventure que le Quotidien vous propose de redécouvrir dans une interview de la légende péi.

Sujet bien moins joyeux en couverture du JIR qui dénonce "une pratique inquiétante" avec le "happy slapping". Celle-ci consiste à filmer, à l'aide de son téléphone portable, une scène de violence subie par une personne dans le but de diffuser la vidéo sur Internet et les réseaux sociaux. Un phénomène qui se développe depuis des années dans l’île et qui est mis en lumière par l’affaire du jeune voleur mis à nu par certains habitants de Bois-d’Olives.

Faits-divers



La presse quotidienne régionale revient sur l’agitation à l’aéroport d’hier. Alors qu’une manifestation de gilet jaune, opposé à l’arrivée de vols commerciaux dans l’île, se déroulait à l’extérieur, la nouvelle d’un passager atteint de la Covid-19 a attisé les passions. Le malade a été transféré dans un centre Covid dès son arrivée.

Le Quotidien présente les opérations de police et gendarmerie sur les routes ce week-end. Après un jeudi noir qui a vu 3 morts, auxquels il convient d’en ajouter deux sur les dix derniers jours. Une situation qui a poussé les autorités à réagir avec des contrôles routiers renforcés cette fin de semaine. Divers types de contrôles vont être effectués comme la vitesse ou les opérations anti-pousse.

Les deux titres de la presse régionale reviennent sur la vidéo de Bois d’Olives. Cette semaine, une vidéo a fait le buzz sur les réseaux sociaux où un homme obligeait un cambrioleur mineur à se dévêtir devant les voisins qui filmait. L’homme a été en garde à vue et une enquête est ouverte.

Société



La presse régionale revient sur le premier conseil municipal d’Ericka Bareigts. Les élus dionysiens ont adopté un budget 2020 de transition et validé les orientations budgétaires. L’annonce phare est le maintien des impôts à son niveau actuel. De son côté, l’opposition a dénoncé un budget « inadapté ».

Le Quotidien rend hommage à Maxime Laope. À l’occasion des 15 ans de sa disparition cette semaine, sa fille a annoncé la sortie d’une autobiographie de son talentueux papa. L’occasion de découvrir la vie de cette légende du Séga.

Le JIR consacre un article sur les nouvelles toilettes installées au volcan. D’une valeur de 800 000€, ces toilettes mobiles doivent faire patienter jusqu’au réaménagement du site. Une anecdote qui pose la question de l’aménagement global du site touristique le plus visité de La Réunion.





