Revue de presse Revue de Presse - Dimanche 15 novembre 2020

« Les habitants résignés » selon le JIR qui revient sur le couvre-feu qui menace Saint-André ainsi que trois autres communes. Le journal s’est rendu dans la ville hier qui connaissait une inactivité inhabituelle, la peur du confinement jouant sur les esprits. Les commerçants sont donc très inquiets à l’approche des fêtes.

De son côté le Quotidien a choisi une sujet plus légère avec « les sports insolites qui montent ». Dans ce dossier, le journal s'intéresse au besball qui va voir son premier club de l'île ouvrir. Un focus est également fait sur le premier club de cheerleading de l'île. Enfin, le Parkour, ce sport de déplacement urbain popularisé par le film Yamakasi, compte déjà trois clubs sur l'île et ne cesse de faire de nouveaux adeptes.

Faits-divers



Les journaux reviennent sur l’incendie du Maïdo où les pompiers continuent de progresser. Avec des conditions météo favorables, les soldats du feu ont pu progresser. La journée de samedi à permis de nettoyer les lisières et d’éteindre une vingtaine de points chauds.

La presse régionale revient également sur l’opération anti-pousse de vendredi soir. Le Service d’intervention, d’aide et d’assistance à la population (SIAAP) s’est rendu sur le boulevard Léopold-Rambaud à Saint-Denis où ils ont relevé une cinquantaine d’infractions en deux heures.

Le Quotidien révèle la découverte de 85 pieds de zamal chez un habitant de Saint-Benoît. Lors de la perquisition, les gendarmes ont découvert une lampe à sodium et 45 grammes d’herbe séchée. Il sera présenté au Procureur prochainement.

Société



Le Quotidien consacre une double page à la solidarité qui s’est organisée pour les habitants de Mafate. Avec la fermeture du sentier du Maïdo à Roche-Plate, les habitants se sont retrouvés coupés du monde. Les bénévoles de l’association Ciel 974 et le Fan Club PSG 974 se sont mobilisés et ont parvenir des vivres par l’aide d’un hélicoptère.

La presse régionale revient sur la visite du député européen François-Xavier Bellamy à La Réunion. Le membre des Républicains a pu découvrir les dossiers importants à défendre selon lui pour La Réunion. Il souhaite un rééquilibrage de la politique commerciale européenne qui représente actuellement un frein pour les Régions ultrapériphériques (RUP). Les surcoûts des frais d’export et la tension locale entre Réunionnais et Mahorais sont également les deux autres points qui ont retenu son attention.





