Revue de Presse - Dimanche 14 juin 2020

Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 14 Juin 2020 à 07:00 | Lu 446 fois

« J’en ai encore des frissons ». Ces mots en Une du Quotidien sont ceux de Dimitri `Payet. Le joueur de l’OM a accordé une interview au Quotidien et revient sur son but face à la Roumanie durant l’Euro 2016 . Dans un match tendu, c’est le Réunionnais qui avait délivré la France à la 89e minute d’une frappe extraordinaire. Une interview dans le cadre des rétrospectives sur les grands exploits sportifs réunionnais réalisé par le Quotidien.

« Je ne suis pas raciste », peut-on lire en couverture du JIR avec la photo de Brigitte Bardot. L’ancienne actrice a accordé une interview au journal. À l’approche de son procès pour « injures raciales » envers les Réunionnais, la militante de la protection animale fait ses excuses et se défend d’être raciste.

Économie



Avec la fin de la septaine annoncée pour le 10 juillet, les acteurs du tourisme local font la soupe à la grimace. Beaucoup d’entre eux estiment que cette date est trop éloignée. Ils souhaitent donc une aide de la Région. Certains, comme Serge Gélabert, proposent même de défiscaliser les séjours dans l’île pour les touristes.

Société



La presse locale revient sur l’arrêté gouvernemental pour mettre fin à la leucose bovine dans l’île. Un arrêté qui toutefois pose plus de questions qu’il n’apporte de réponse estime le Quotidien.

Les sapeurs-pompiers ont célébré leur journée nationale en hommage aux pompiers décédés en service. Crise sanitaire oblige, la cérémonie s’est faite à minima. C’était également la prise de fonction de Hermann Rifosta en tant que nouveau président du SDIS de La Réunion relate le JIR qui lui a accordé une interview.

Le JIR qui consacre un article aux Nations-Unis qui viennent d’autoriser la France à élargir son territoire sous-marin au large de La Réunion. 58 121 km2 sont ainsi rattachés à La Réunion et 93 202 km2 au TAAF. Une nouvelle qui renforce la France comme deuxième puissance maritime mondiale.