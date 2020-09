Revue de presse Revue de Presse - Dimanche 13 septembre 2020

« La fête est finie », annonce le Quotidien sur sa première page. Avec la crise sanitaire qui ne cesse de s’amplifier sur l’île, les professionnels de l’évènementiel tirent la langue. Lors des mariages, le nombre d’invités est divisé par deux, il est interdit de danser et les salles ferment tôt. Les professionnels du secteur annoncent donc la création d’un syndicat et veulent des compensations.

« Enfants de la Creuse, la BD évènement » peut-on lire en une du JIR. Le journal consacre un dossier de quatre pages sur l’ouvrage « Piments Zoizos de Tehem. C’est cet épisode douloureux de l’histoire récente de l’île que l’auteur a voulu mettre en lumière sous ses coups de crayon. L’occasion pour le JIR d’aller à la rencontre de ceux qui ont vécu ce drame. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 13 Septembre 2020 à 06:18 | Lu 840 fois

Politique



Le JIR revient sur le soutien de la droite à Audrey Fontaine pour les élections législatives partielles. Michel Fontaine et Cyrille Melchior ont fait le déplacement pour promouvoir leur candidate et son suppléant Sergio Erapa. Celle-ci a présenté un programme centré autour de l’économie, la santé et l’agriculture.

De son côté, le Quotidien s’intéresse au durcissement de la politique d’Erika Bareigts dans sa lutte contre la Covid-19 dans le chef-lieu. La maire de Saint-Denis a annoncé le passage de la prévention aux sanctions dans sa commune. L’édile veut tout faire pour éviter un nouveau confinement, surtout pour la période des fêtes.

Le JIR revient sur la rencontre Didier Robert et Clément Beaume, le secrétaire d’État chargé des affaires européennes. Le président du Conseil Régional est allé faire en sorte que La Réunion ne soit pas oubliée dans le Grand plan de relance Européen.

Société



La presse régionale revient sur la colère des dockers qui menacent de se mettre en grève jeudi prochain. Mené par la CGTR Ports et Docks, ils exigent plus de sécurité pour eux face à la Covid. Un collègue ayant été détecté positif, ils exigent que les autorités sanitaires organisent un dépistage de tous les dockers.

Le Quotidien revient sur l’étape importante pour l’échangeur de Saint-Denis de la NRL. Le week-end prochain, une immense coulée de béton de 112m de long sera étendue. Des travaux qui vont nécessiter la fermeture de la circulation de vendredi soir à dimanche 11h.

Le JIR consacre une page à l’église de Champ-Borne. Détruite en 1962 par un cyclone, elle n’a jamais été réhabilitée. Surtout, elle n’est pas classée comme monuments historiques et donc pas protégée. Le théâtre se mobilise donc pour sa sauvegarde et organise une manifestation le week-end prochain.



