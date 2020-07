Revue de presse Revue de Presse - Dimanche 12 juillet 2020

Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 12 Juillet 2020 à 06:56 | Lu 93 fois

Dans son édition du dimanche, le Quotidien s’interroge sur "le flou de la "septaine" prochaine". Depuis hier, samedi 11 juillet, les passagers arrivants de métropole ne sont plus soumis à une quarantaine. Les tests virologiques ne seront obligatoires qu’à partir du 18 juillet. Reste donc 7 jours sans contrôle. La préfecture appelle au civisme des voyageurs durant cette période.

De son côté, le JIR vous propose un "bon voyage… à La Réunion". Face à la limitation des voyages hors de l’île, l’occasion est belle de redécouvrir l’île. Dans un dossier de 5 pages, le journal présente plusieurs activités dans chaque microrégion. Entre le rafting, le vélo électrique ou encore la visite des plantations de vanilles, le JIR présente une myriade d’activités à l’occasion des congés scolaires.

Faits-divers



Un scootériste a chargé les policiers de la BAC après un refus de contrôle vendredi après-midi, relate le JIR. Et pour cause, l’individu transportait deux rouleaux de zamal. Placé en garde à vue, il a été libéré en attente des deux procès qui le concerne. Le premier concernant la rébellion à agent, le second pour les stupéfiants.

De son côté, le Quotidien revient sur le miracle qu’a connu une famille de Sainte-Marie. Vendredi soir, un pan du plafond s’est effondré sur le lit où la famille dort. Heureusement, ils étaient invités à l’extérieur à ce moment. Pour l’instant, l’agence et les propriétaires ne répondent pas à la demande d’aide de la famille, à l’inverse d’Erick Fontaine, l’administrateur de la Confédération nationale du logement qui a recommandé de faire constater le sinistre par un huissier.

Le Quotidien revient également sur le CHU, jugé responsable de la mort du Dr Stéphane Cluzel. Ce dernier était responsable de l’Unité où sont préparés les produits de chimiothérapie. Malgré les avertissements de celui-ci sur le matériel défectueux et des fuites au niveau des isolateurs depuis 2015, rien n’a été fait. En septembre 2017, il succombait à une tumeur cérébrale. Le tribunal a jugé le CHU responsable "d’une série d’omissions et d’intervenir efficacement lorsqu’il était encore temps pour prévenir le danger mortel".

Société/Politique



La presse quotidienne régionale revient sur l’élection de Patrice Selly à la tête de la CIREST. Le maire de Saint-Benoît était le seul candidat à la succession de Jean-Paul Virapoullé à la tête de l’intercommunalité de l’Est. L’édile s’est engagé à garder le fauteuil durant 3 ans avant de le céder à Joé Bédier, le maire de Saint-André.

La presse locale revient également sur le premier conseil municipal 100% dirigé par la nouvelle maire Juliana M’Doihoma. Malgré la farouche tentative de déstabilisation de Claude Hoarau, la nouvelle majorité a élu ses 18 adjoints.

Enfin, le Quotidien consacre son dossier du dimanche au pont de la Rivière-de-l’Est. Dans un article documenté, ce pont mythique révèle ses mystères. De quoi comprendre pourquoi ce monument a été sélectionné pour profiter du loto du patrimoine.





Publicité Publicité