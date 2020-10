Revue de presse Revue de Presse - Dimanche 11 octobre 2020

"Tous unis pour Manapany" peut-on lire en Une du Quotidien. 100 personnalités réunionnaises se mobilisent pour que Manapany reste le fameux « ti coin charmant ». Ces personnalités veulent soutenir le Collectif des Usagers des Jardins de Manapany pour la réouverture de ce lieu. Ils invitent donc la population à signer une pétition pour faire flancher le maire de Saint-Joseph.

De son côté, le JIR se régale avec "des burgers à toute les sauces". Le journal consacre un dossier à cet aliment longtemps classé dans la catégorie malbouffe, mais dont l’évolution a fini par convaincre même les grands chefs de s’y intéresser. 4 pages d’histoire et de découverte qui ne vous laisseront pas sur votre faim. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 11 Octobre 2020 à 05:46 | Lu 612 fois

Faits-divers



Le JIR revient sur les véhicules incendiés à Montgaillard. Dans la nuit de vendredi à samedi, au moins 4 véhicules ont été incendiés dans ce quartier. Les enquêteurs suspectent des représailles suite à l’agression au couteau qu’il y a eu dans le quartier jeudi. Un conflit de voisinage a dégénéré et un habitant à frapper son voisin à l’aide d’un couteau de chasse. L’auteur des coups a été écroué en attendant son procès.

Les journaux relatent l’incroyable enlèvement à Ste-Anne. Alors qu’il était chez le coiffeur, un homme a été enlevé par d’autres qui l’ont embarqué à bord d’un SUV. Rapidement alertées, les forces de l’ordre ont mis en place un important dispositif pour intercepter le véhicule. Ce qui sera fait rapidement. Les auteurs ont été placés en garde à vue, mais personne, pas même la victime, ne souhaite réellement s’exprimer sur cette affaire.

Société



Le JIR s’intéresse à la solidarité pour Madagascar. De nombreuses associations de La Réunion se mobilisent pour venir en aide aux populations de la grande île fortement touchée par la sécheresse, causant une famine dans le sud du pays. 4 associations sont particulièrement mobilisées et deux plateformes pour récolter les dons ont été créées.

De son côté, le Quotidien revient sur la création d’un nouveau collectif contre les nuisances causées par les hélicoptères dans l’Ouest. Les riverains dénoncent des couloirs de vols et des altitudes non respectées, mais surtout la multiplication du nombre d’appareils.

Le JIR consacre une page à la fin de la crise sismique du Piton de la Fournaise. Si aucune éruption n’est finalement arrivée, les séismes ont modifié la morphologie du volcan qui s’est déplacé de 80 cm vers l’Est et s’est soulevé de 60 cm.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur