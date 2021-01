Revue de presse Revue de Presse - Dimanche 10 janvier 2021

« Réparer plutôt que jeter » annonce le JIR sur sa Une. Le journal s’intéresse à l’indice de réparabilité désormais obligatoire depuis le 1er janvier. Celui-ci a pour but d’identifier les appareils facilement réparables pour pouvoir être réparé plutôt que jeter. Une note allant de 0 à 10 doit être affichée pour indiquer aux consommateurs la possibilité de réparer l’appareil ou non. Une loi qui laisse les professionnels sceptiques. Selon eux, c’est le contrôle de la qualité des produits qui entrent sur le marché qui serait la meilleure solution.

De son côté, le Quotidien honore « la 600e de ‘Papi’ ». Jean-Paul Goursaud, le fondateur du site Randopitons, a publié la 600e fiche de randonnée. Papi et ses camarades n’ont pas lésiné afin d’offrir aux amateurs de randonnée des fiches pour expliquer les différents circuits possibles. Au total, ce n’est pas moins de 7 633 km de sentiers qui sont répertoriés sur le site au 5 millions de visiteurs en un an.

Faits-divers



Le JIR relate la mise en examen de plusieurs personnes dans le cadre d’un réseau de zamal entre La Réunion et Maurice. Interpellés mercredi, ces 6 suspects ont été entendus jusqu’à samedi matin. 5 ont été présentés à un juge, l’état du dernier était incompatible avec la garde à vue. Ces derniers réunissaient des kilos de zamal avant de l’expédier vers l’île Maurice par bateau.

Société



Les journaux reviennent sur les dernières nouvelles au sujet de Danilo. Le système est extrêmement affaibli et désorganisé et devrait passer au plus près de La Réunion lundi soir.

La presse régionale revient sur la colère des habitants de Langevin qui ont bloqué la route. Ils voulaient manifester leur colère en raison des incivilités des visiteurs. Entre problèmes de circulation, les véhicules mal stationnés et les ordures laissés par certains, c’est la vie de ce petit écart qui s’en trouve bouleversé. Ils ont donc décidé d’attirer l’attention des autorités par ce blocage du pont du Grand défriché.

Le Quotidien consacre une page à la restauration du temple du Colosse. Fermé au public depuis novembre 2019, l’édifice religieux doit rouvrir cette année. Le temple a été repeint dans son ensemble.



