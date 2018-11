A la Une .. Révolution numérique et bien-être au travail: Quels impacts au sein des entreprises ?

Les nouveaux outils de numérisation ont eu un impact non-négligeable sur l'organisation du travail au sein des entreprises, mais cet impact serait-il néfaste ? Pour répondre à cette problématique, deux ateliers se sont déroulés mardi après-midi à la Cité des arts à l'occasion des 9es universités de la profession comptable de l'océan Indien.



Le premier atelier, "Repensons notre approche business", s'est articulé sur la révolution numérique et son impact sur la communication des entreprises., qui a vu la cible -le client- devenir le "chasseur", un rôle auparavant dévolu aux entreprises.



Le second, basé sur la réinvention des relations au travail, s'est attardé sur les nouveaux usages des outils numériques. Des usages qui ont eu un impact significatif sur l'organisation du travail au sein des entreprises faisant des collaborateurs de réels ambassadeurs de ces dernières.



Présente lors de ces ateliers, Jennifer Vignaud, consultante et entrepreneuse sociale, a développé une méthode innovante d’expertise et d’accompagnement des individus et organisations qui souhaitent réunir dans leurs projets les notions de réussite, d’épanouissement et de sens.



Elle estime qu'aujourd'hui, les entreprises sont "plus réceptives à ce message" car dit-elle, "elles n'ont plus le choix". "Aujourd'hui il y a une grosse prise de conscience du rôle qu'ont à jouer les entreprises et de l'importance d'épanouir les individus. Cela ne va pas à l'encontre du bien-être des entreprises: on peut avoir une entreprise prospère et qui a un impact positif sur le territoire. Les entreprises ont bien compris que quand elles épanouissaient leurs salariés, elles étaient plus productives et plus performantes", explique la conférencière.



À La Réunion, certaines entreprises ont pris les devants pour offrir un cadre professionnel plus sain à leurs salariés.



Le point avec Jennifer Vignaud:

